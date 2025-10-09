Allanaron la casa de José Luis Espert y el juez no autorizó el ingreso de su abogado

Este jueves, la Policía Federal allanó la casa del diputado José Luis Espert . La orden del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, surgió tras la autorización del procedimiento en la Cámara de Diputados, en la noche de ayer.

El allanamiento se llevó a cabo por supuestas transferencias de dinero del detenido empresario Federico 'Fred' Machado . Este último está acusado de tener vínculos con el narcotráfico y en espera de que inicie la extradición a Estados Unidos.

El accionar de la Policía se llevó a cabo en un inmueble de la calle Brasil 785 , en la localidad bonaerense de San Isidro. Así lo informaron las fuentes judiciales.

AHORA | La Justicia allana la casa de José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero pic.twitter.com/peynA7pQ2Y

Los efectivos policiales registraron la morada del legislador, en medio de la causa que lo involucra con Machado por la transferencia de 200 mil dólares para su campaña de 2019. Además del procedimiento en el domicilio, también se autorizó registrar las oficinas de Espert .

A mano alzada, la cámara baja aprobó constituirse en comisión y luego aprobó las medidas de prueba solicitadas por Mirabelli. La decisión se aprobó con 215 votos a favor y tres abstenciones.

Alejandro Freeland, abogado defensor de José Luis Espert Alejandro Freeland, abogado defensor de José Luis Espert. NA

Cabe destacar que la autorización fue necesaria porque la ley de fueros le da inmunidad a los funcionarios electos por el voto popular. Es decir, la Justicia no tiene facultades para allanar, registrar o secuestrar elementos del domicilio particular o despacho de cualquier legislador, a menos que la Cámara a la que pertenece lo autorice expresamente.

Qué dijo el abogado de José Luis Espert

Durante el allanamiento, el abogado Alejandro Freeland, que representa a Espert, señaló que salió del domicilio porque el juez no lo autorizó a ingresar. “Me voy afuera porque me aburro y estoy parado con el perro”, manifestó el letrado a los medios presentes.

Embed Abogado de Espert: "Esta causa es muy rara, pasan cosas que nunca vi"



Alejandro Freeland denunció que no lo dejaron entrara a la casa de su defendido, mientras se realiza un allanamiento por la causa por presunto lavado de dinero.



Con Lola Echart y @marialauratv en LN+ pic.twitter.com/PF5WHQbnzk — La Nación Más (@lanacionmas) October 9, 2025

El defensor del legislador libertario declaró también que esta indicación “no la vio en ningún caso” y cree que está impulsado por “gente de la política” y por “los medios de comunicación que se subieron a un carro”.

Y añadió: “Resulta que acá estoy, esperando a que el Señor Juez me autorice al defensor a entrar al acercamiento. Nunca vi un escarnio y un ataque tan brutal, tan descarnado y tan feroz a una persona que recién está señalada y denunciada como presunto autor de un delito”.