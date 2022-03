Alberto Fernández habló y tocó temas candentes: “guerra contra la inflación”, el gas en invierno, FMI y Aerolíneas Argentinas

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio una entrevista con la TV Pública donde habló de varios temas como la “guerra contra la inflación”, el abastecimiento de gas en invierno, el acuerdo con el FMI, la interna en Frente de Todos y Aerolíneas Argentinas.

El mandatario nacional le apuntó a los supuestos formadores de precios que encarecen los alimentos en la Argentina: “Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. No quiero quedar bien con dios y con el diablo. Hay diablos que hacen subir los precios y yo necesito que bajen. Hay que hacer entrar en razón a los diablos”. Y agregó: “Y sino ampliaremos las herramientas que tenemos. La ley de Abastecimiento es uno de los medios que tenemos”.

En ese sentido, adelantó que el secretario de Comercio, Roberto Feletti seguirá anunciando medidas de contención y baja de precios. Aunque enfatizó que hay que “reconstruir un diálogo quebrado” con el sector de alimentos.

Cuando tocó el tema del abastecimiento de gas en invierno, Fernández negó que fuera a haber faltantes: “No va a haber faltantes, estuvimos trabajando con Martín (Guzmán, ministro de Economía) y vamos a hacer todo lo necesario para que no falte gas”, dijo.

Martín Guzmán y Alberto Fernández. @Martin_M_Guzman

Sobre el recorte de los subsidios, que es parte del plan para bajar el déficit, el mandatario aseguró: “Sí queremos terminar con lo más ineficiente de los subsidios que es el subsidio a los ricos. Por eso el decil más alto dejará de percibir subsidios”.

Otro de los temas álgidos que tocó fue el acuerdo que la Argentina alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí Fernández aseguró que el país “se sacó la soga del cuello”. Además, descartó la posibilidad de haber negociado un mejor acuerdo: “Es una ficción decir que se podría haber negociado de otra manera con el Fondo. Tuvimos un acuerdo con el Fondo que la ortodoxia del Fondo no quería aceptar. Cuando dicen que fui blando, no hubo nada blando”, dijo el Presidente.

También insistió en que el acuerdo no implica “ningún ajuste” y reconoció que “fue una pelea muy dura, fue un acuerdo inusual” y que tomó personalmente las negociaciones con el FMI cuando el avance se trabó.

“Estoy seguro de que nadie quería el default en el Frente de Todos”, dijo el Presidente, y agregó que los argentinos lo votaron “para que decida y el tema está terminado”, aunque “algunos crean legítimamente que se podría haber hecho un mejor acuerdo. No hice nada heroico, hice lo que tenía que hacer como negociador. A mí me votaron para gobernar”, dijo.

Cristina Fernández De Kirchner Alberto Fernández Asamblea Legislativa Foto Federico Lopez Claro

También habló de las versiones que hablan de una interna en el Frente de Todos. Allí el presidente aseguró que todos los miembros del gabinete económico están confirmados en sus puestos y no va a haber cambios próximos, el Presidente se refirió a las elecciones 2023: “No me preocupan las PASO, es algo saludable; siempre que la gente se exprese es bueno y si es en una PASO mejor”, dijo al respecto.

“No voy a hacer absolutamente nada para que el Frente se quiebre”, afirmó Alberto Fernández y dijo que no quiere “hablar más” de su distanciamiento con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“No he hablado con Cristina. Si hablo mucho con Cristina, Cristina me impone cosas; si no hablo mucho con Cristina, no hablo. Es algo que nosotros debemos resolver. Podemos tener diferencias, pero nadie quiere romper, hay una clara vocación de que esto no se rompa. Lo que veo es una tarea de quebrarnos, de hacernos romper”, aseveró.

Alberto Fernández aseguró que Aerolíneas “nos cuesta, habrá que mejorar su eficiencia” Foto: Aerolíneas Argentinas

Pero no pudo dejar de tocar un tema que estuvo en agenda en los últimos días, tras las declaraciones del expresidente Mauricio Macri sobre Aerolíneas Argentinas (NdeR: adelantó que de regresar al gobierno reprivatizaría Aerolíneas Argentinas porque “cuesta más cara que la reina de Inglaterra”). Al respecto, Fernández aseguró que durante su gestión va “a hacer todo lo posible por el crecimiento de Aerolíneas Argentinas”, debido a que “las líneas privadas van a los lugares turísticos rentables, pero no a otros puntos” del país.

Aerolíneas “nos cuesta, habrá que mejorar su eficiencia”, dijo, al tiempo que recordó que empresas como “Alitalia, Lufthansa, cayeron por la pandemia”.