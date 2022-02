Alberto Fernández dijo no conocer a Lázaro Báez, pero una foto donde se los ve abrazados lo contradice

“Me saludó y le dije: ‘¿Cómo le va? Mucho gusto. Nunca más lo vi”, fue la primera declaración del presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando le preguntaron sobre su vínculo con el empresario Lázaro Báez durante la audiencia de la que participó este martes dentro de la causa de presunta desviación de obra pública y que tiene como imputados a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y al ya mencionado Báez.

Alberto Fernández dijo que no conoce a Lázaro Báez, pero una foto lo contradice. Foto: Twitter.

“No, no lo conozco. Yo nunca tuve trato con el señor Báez”, sostuvo. “No sé qué hace de su vida Lázaro Báez”, agregó con contundencia el presidente durante la misma declaración al referirse al empresario que se vio beneficiado por Vialidad en la adjudicación de distintos trabajos durante las presidencias de Néstor Kirchner y de la actual vice.

Sin embargo, minutos después de esta resonante declaración, en las redes sociales se viralizó una vieja fotografía en la que se puede ver a Fernández y a Báez abrazados, muy cercanos y sonrientes; una imagen que en nada se condice con la declaración sobre no conocerlo.

En la misma foto se ve a los hijos de Báez junto con el actual presidente, y esta contradicción entre lo declarado ante el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py y lo que se ve en la foto no pasó para nada desapercibido.

La ex presidenta y actual vice, Cristina Fernández de Kirchner está imputada en la causa.

Las críticas no se hicieron esperar, así como tampoco la concatenación de distintas contradicciones en que ha incurrido Alberto Fernández en los últimos años, en especial en aquellas declaraciones donde cuestionaba a la vicepresidenta y su gestión hace ya algunos años.

Causa Vialidad: Alberto Fernández declaró como testigo a pedido de Cristina Kirchner

Durante la presidencia de Cristina, Fernández se desempeñó como Jefe de Gabinete, aunque renunció siete meses después de asumir. El mismo cargo había ocupado durante la presidencia de Néstor Kirchner. “Estimado fiscal, eso no es tarea del jefe de Gabinete, no está dentro de las tareas del jefe de ministros”, explicó con tono académico Alberto Fernández durante su declaración de ayer. También dijo no conocer a la empresa Austral Construcciones, de la que Báez era propietario.