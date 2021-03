Alberto Fernández confirmó que Marcela Losardo deja su cargo en el Ministerio de Justicia

Alberto Fernández confirmó este lunes que la ministra de Justicia , Marcela Losardo, le pidió la semana última “dejar el cargo”, por lo que anticipó que deberá encontrar un “reemplazante” para ese puesto.

“Me ha planteado la semana pasada su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud”, reseñó Fernández en una entrevista con C5N, en la que ratificó que, de todos modos, quiere que Losardo “siga trabajando” en el equipo de gobierno.

El Presidente dijo que estaba buscando un reemplazo para Losardo pero no confirmó a ninguno de los posibles candidatos que trascendieron en las últimas horas.

“Salió el nombre de Martín (Soria) y de Ramiro Gutiérrez, a quienes conozco y son personas prestigiosas, pero hay que ver”, expresó.

El sábado pasado Clarín confirmó la salida de Losardo del Ministerio de Justicia de la Nación. Según informó el mencionado diario, la funcionarias estaba cansada de las internas con el kirchnerismo y tras la arremetida de CFK contra la Justicia había decidido dejar el cargo.

No obstante, Fernández recordó que tiene con Losardo una relación profesional de 40 años juntos: “Yo lo que quiero es que ella siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya, pero ella me ha manifestado su decisión y bueno, vamos a ver como lo arreglamos”.