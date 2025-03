Acuerdo con el FMI: un diputado del PRO votará contra el DNU y anticipó que habrá quórum por el caso $Libra

"Todas las volteretas para evitar esto han terminado en juicios penales, complicaciones y en mostrarle al mundo que Argentina es un país sin seguridad jurídica. No podemos permitir esta baja calidad institucional", destacó el legislador. Al ser consultado sobre su voto, Carreño fue contundente: "Voy a votar por el rechazo del DNU" , y sumó que "el estilo autoritario de Milei no va de la mano con los principios del PRO " .

El Congreso no puede quedar afuera La Constitución es clara: para endeudar al país o reprogramar deudas vigentes, hace falta una ley del Congreso. El Presidente debería explicar la situación real y buscar una solución legal, no gobernar a decretazo limpio. Es hora de…

El diputado también cuestionó el uso sistemático de decretos por parte del Gobierno: "No podemos permitir que este presidente siga abusando de los DNU como no lo ha hecho ningún otro. Milei tiene las peores prácticas de la casta que tanto reniega". Además, el legislador criticó la falta de información sobre los términos del nuevo acuerdo con el Fondo: "El presidente no muestra las condiciones del acuerdo con el FMI y mintió en un comunicado diciendo que el DNU era una herramienta para mandar cosas al Congreso, cuando en realidad es para eludirlo".