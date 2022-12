Video: la venta de un auto en San Martín derivó en discusión y una mujer terminó arrastrada en el capot del vehículo

Arrastraron a una mujer sobre el capot de un auto en San Martín. Según explicó la propia víctima, al momento del hecho estaba tratando de evitar que el sujeto se llevara el vehículo.

Ocurrió en el barrio Pueblo Nuestro del departamento del Este. Según informó Radio Regional, una familia había vendido un auto al dueño de la empresa de seguridad del mencionado barrio.

El hombre había entregado un Mercedes Benz y a cambio recibió otro vehículo, dos motocicletas y dinero en efectivo. Sin embargo, al poco tiempo se arrepintió del arreglo. Al parecer, al auto que le habían entregado se le había cortado la cadena de distribución.

De acuerdo al relato de la víctima, en la madrugada del martes el hombre volvió a la casa de la familia y les exigió que le devolvieran el Mercedes. La mujer le pidió que volvieran a hablar después pero el hombre se negó.

“El señor viene a retirar un auto que está en la vereda de mi casa, me dice que se va a llevar el auto y le dije que ya se lo habíamos comprado, pero él se lo quería llevar igual. Me pide la llave, me niego y entonces sacó otra llave y se subió al auto”, contó la mujer.

Ante esto, la mujer se paró frente al Mercedes y le dijo al hombre que no se podía llevar, pero el hombre arrancó igual. “Le da arranque, caigo sobre el capot del auto y me sostengo porque él sale de mi casa ya andando en el auto”, recordó.

Una joven que estaba en la calle en ese momento grabó la secuencia de terror. “Realmente creía que me morí porque iba haciendo zig zag para que yo me cayera y en todo momento me gritaba que me bajara, que me tirara, he quedado muy mal porque hasta en un momento vi un cuchillo con el cual me amenazaba”, explicó.

Según informaron fuentes policiales a Los Andes, ambas partes se hacía acusaciones cruzadas por lo que el fiscal de turno ordenó que todas las personas se presentaran en la fiscalía y realizarán sus denuncias formales.

Además, trascendió que la mujer fue trasladada al hospital Perrupato con lesiones, pero en buen estado salud, y demoraron a dos personas: el conductor y el acompañante de este.