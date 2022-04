Un borracho robó y destruyó un 0 km pero el dueño de la concesionaria deberá pagar los daños

Francisco Bertello (33) y su socia Julieta Meyer (29) inauguraron hace poco una concesionaria en la avenida Spinetto, de Santa Rosa, La Pampa, tras años de ahorros. Primero comenzaron con autos usados y finalmente pudieron realizar la compra del primer 0 km para la venta. Pero el domingo en la madrugada, un borracho se los robó del lugar y lo estampilló, cuadras más tarde, contra una columna. Ahora la pareja deberá pagar todos los daños debido a que el vehículo no tenía seguro.

El ladrón en estado de ebriedad fue identificado como Jesús Larroque (22). El joven entró al negocio llamado BM Automotores y se robó un Fiat Cronos cero kilómetro, valuado en más de 3 millones, destrozó el portón y salió a la calle. A las cinco cuadras, destruyó el auto contra una columna de cemento (que sostenía un transformador de media tensión), la cual quedó pulverizada y apenas quedó el armazón de hierro.

El auto 0km quedó con daños irreparables. Su destrucción fue total.

A raíz de esto, los dueños de la concesionaria quedaron conmovidos por el golpe que sufrió su negocio, que también vende motos, luego de recibir la noticia a las 6 del domingo, en la que la Policía les alertó sobre lo sucedido.

El auto que destrozó el joven, quien al momento de ser detenido tenía 2,48 gramos de alcohol en sangre, es un Fiat Cronos, color rojo Ferrari y era el primer 0km que habían logrado comprar tras el enorme sacrificio familiar. “Está valuado en 3.100.000 pesos. Pero como no estaba en la calle, no estaba patentado. Y no tiene seguro”, explicó Bertello en diálogo con Clarín y luego aseguró que si no tiene valuación, con el patentamiento, no se lo puede asegurar.

Hace ocho meses que la pareja alquila el local en la avenida Spinetto, una calle emblemática que tiene en su recorrido una veintena de concesionarias oficiales y particulares. El ladrón estuvo intentando durante varios minutos abrir otros autos, ubicados en la vereda. Allí un taxista avisó a la Policía lo que ocurría. Luego rompió un vidrio e ingresó al local, donde logró poner en marcha el 0 KM, el único que tenía llaves.

Los dueños de la concesionaria que deberán pagar todos los daños.

“Antes vendía desde mi casa. Este lugar tuvimos que arreglarlo. El dueño no quería alquilarlo, en la pandemia, pero lo convencí. Lo que podíamos hacer, lo hicimos nosotros. Pintamos, arreglamos algunas cosas. Y después lo otro con algunos amigos para bajar los gastos”, agregó Bertello. El local luce flamante, con los logos y las marcas de autos en relieve y con el contorno iluminado con luces.

Los socios ya pidieron presupuesto para reemplazar el portón y los vidrios. Hasta el momento el presupuesto reza unos 250 mil pesos, pero aún no sabe lo que costará reparar las paredes que quedaron marcadas y fracturadas.

Los dueños de la concesionaria deberán pagar hasta el arreglo de la columna contra la que chocó el borracho.

Los gastos se suman. Lo último que se enteraron los flamantes dueños es que desde el municipio les informaron que también tienen que pagar el arreglo de la columna que destrozó el ladrón con su auto.