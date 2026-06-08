Un auto derrapó a alta velocidad e impactó contra un Falcon estacionado en San Carlos

El impactante choque quedó registrado por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal.

Un impactante siniestro vial tuvo lugar el pasado domingo por la tarde en el departamento de San Carlos, donde un auto protagonizó un violento derrape y terminó chocando contra otro rodado que se encontraba estacionado en la vía pública.

El hecho se registró exactamente a las 17:38 horas, momento en el que las cámaras del Sistema Integral de Monitoreo captaron la secuencia completa.

En los registros visuales se observa cómo un vehículo marca Fiat que circulaba a alta velocidad por una calle de tierra pierde por completo la estabilidad luego de doblar la calle.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Cuco Digital | Noticias (@diarioelcucodigital) Tras un brusco derrape que levantó una densa nube de polvo y un giro imprevisto, el rodado terminó impactando de forma violenta contra un Ford Falcon estacionado al costado de la calzada.

A pesar de la espectacularidad de las imágenes y la fuerza del impacto, por el momento no se conocen más precisiones sobre el estado de salud de los ocupantes del rodado o si se registraron heridos de gravedad en el lugar.