8 de junio de 2026 - 20:35

Un auto derrapó a alta velocidad e impactó contra un Falcon estacionado en San Carlos

El impactante choque quedó registrado por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal.

San Carlos: derrapó a alta velocidad y termino impactando contra un Falcon

San Carlos: derrapó a alta velocidad y termino impactando contra un Falcon

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un impactante siniestro vial tuvo lugar el pasado domingo por la tarde en el departamento de San Carlos, donde un auto protagonizó un violento derrape y terminó chocando contra otro rodado que se encontraba estacionado en la vía pública.

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El hecho se registró exactamente a las 17:38 horas, momento en el que las cámaras del Sistema Integral de Monitoreo captaron la secuencia completa.

En los registros visuales se observa cómo un vehículo marca Fiat que circulaba a alta velocidad por una calle de tierra pierde por completo la estabilidad luego de doblar la calle.

A pesar de la espectacularidad de las imágenes y la fuerza del impacto, por el momento no se conocen más precisiones sobre el estado de salud de los ocupantes del rodado o si se registraron heridos de gravedad en el lugar.

Tras la difusión del video que evidencia el peligro al que se expuso la zona, desde el organismo municipal encargado del monitoreo reforzaron el pedido a la comunidad de respetar de manera estricta las normas de tránsito y conducir con la mayor precaución posible.

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