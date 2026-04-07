7 de abril de 2026 - 09:14

Tienen 15, 14 y 12 años y los detuvieron con un revólver en Guyamallén

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 23:20 en calle Ropolo, antes de Tirasso, cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grupo de jóvenes fue aprehendido en Guaymallén luego de que la policía encontrara un arma de fuego entre sus pertenencias.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 23:20 en calle Ropolo, antes de Tirasso, cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados identificaron a varios jóvenes y, al realizarles una requisa, hallaron un arma de fuego marca Browning sin cargador oculta entre las prendas de uno de ellos.

Entre los aprehendidos se encuentran un joven de 22 años identificado como J.J.Q., junto a tres menores de 15, 14 y 12 años.

Por disposición de la ayudante fiscal interviniente, se dio participación a Policía Científica para las pericias correspondientes. El mayor quedó a disposición de la Justicia, mientras que los menores fueron trasladados a la Subcomisaría Conde con intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

El arma fue secuestrada y remitida a la Comisaría 25°, en tanto que la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N° 1 de Guaymallén.

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