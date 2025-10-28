28 de octubre de 2025 - 11:04

Saqueo de cementerios: lo interceptaron en una camioneta con 60 kilos de placas de bronce

Ocurrió en Guaymallén. El hombre, además, transportaba vainas de balas y monedas. En otro procedimiento se decomisaron 11 medidores eléctricos y se detuvo a un sujeto.

Parte de las placas de bronce de cementerios secuestradas. Ministerio de Seguridad y Justicia.&nbsp;

Parte de las placas de bronce de cementerios secuestradas. Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un llamado a la línea de emergencia 911 permitió que la Policía de Mendoza interceptara un vehículo que contenía 80 kilos de bronce de procedencia ilegal.

Leé además

dos detenidos y siete policias heridos tras incidentes frente a la legislatura en medio de una manifestacion

Dos detenidos y siete policías heridos tras incidentes frente a la Legislatura en medio de una manifestación

Por Redacción Policiales
Los acusados enfrentan cargos de homicidio agravado. | Foto: Poder Judicial de Mendoza

Juicio en San Rafael: "Las roturas en la ropa de Gómez hablan más de un ataque que de una pelea"

Por Redacción Policiales

El operativo fue realizado en la ultimas horas en Guaymallén por personal de la División Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE), que logró detener a una persona, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Tras interceptar a una la camioneta, los efectivos constataron que en su interior había dos bolsas con placas de bronce —con un peso total de 60 kilos— y un balde con unos 20 kilos de vainas de balas de distinto calibre y monedas de varios metales.

G4V-6oMW8AE6nwv
Vainas y balas secuestradas. Ministerio de Seguridad y Justicia.

Vainas y balas secuestradas. Ministerio de Seguridad y Justicia.

Por disposición de la Oficina Fiscal 2, se procedió al secuestro del material, la individualización del conductor, el secuestro del vehículo y de un teléfono celular que será analizado como parte de la investigación.

En otro operativo desarrollado también en Guaymallén, la Policía secuestró 11 medidores eléctricos con numeración limada y detuvo a un hombre de 39 años, domiciliado en Godoy Cruz, presuntamente vinculado a su comercialización.

El procedimiento, a cargo de la DIILE, permitió recuperar el material y secuestrar además un teléfono celular marca Xiaomi Redmi, color negro, que será peritado por la Justicia.

La medida fue supervisada por la Oficina Fiscal 2, que dispuso el secuestro de los elementos y la aprehensión del involucrado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Salió a caminar, se perdió en una finca de Lavalle y lo encontraron con drones de la policía

Salió a caminar, se perdió en una finca de Lavalle y lo encontraron con drones de la Policía

Por Redacción Policiales
Ahora se deberá fijar las penas para los cuatro condenados. Archivo Los Andes. 

Condenaron a una escribana y a tres hombres por lavado: compraron 3 casas y 15 autos de alta gama con dinero de estafas

Por Redacción Policiales
Comienza el juicio contra la familia Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: comienza hoy el juicio contra la familia Sena

Por Redacción Policiales
Tras siete años prófugos, extraditaron desde Madrid a un mendocino acusado de violar a su cuñada.

Extraditaron a un mendocino desde Madrid: está acusado de violar a su cuñada

Por Redacción Policiales