Saqueo de cementerios: lo interceptaron en una camioneta con 60 kilos de placas de bronce

Ocurrió en Guaymallén. El hombre, además, transportaba vainas de balas y monedas. En otro procedimiento se decomisaron 11 medidores eléctricos y se detuvo a un sujeto.

Parte de las placas de bronce de cementerios secuestradas. Ministerio de Seguridad y Justicia.

Un llamado a la línea de emergencia 911 permitió que la Policía de Mendoza interceptara un vehículo que contenía 80 kilos de bronce de procedencia ilegal.

El operativo fue realizado en la ultimas horas en Guaymallén por personal de la División Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE), que logró detener a una persona, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Tras interceptar a una la camioneta, los efectivos constataron que en su interior había dos bolsas con placas de bronce —con un peso total de 60 kilos— y un balde con unos 20 kilos de vainas de balas de distinto calibre y monedas de varios metales.

G4V-6oMW8AE6nwv Vainas y balas secuestradas. Ministerio de Seguridad y Justicia. Por disposición de la Oficina Fiscal 2, se procedió al secuestro del material, la individualización del conductor, el secuestro del vehículo y de un teléfono celular que será analizado como parte de la investigación.

En otro operativo desarrollado también en Guaymallén, la Policía secuestró 11 medidores eléctricos con numeración limada y detuvo a un hombre de 39 años, domiciliado en Godoy Cruz, presuntamente vinculado a su comercialización.