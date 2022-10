La extraña carta de Sabag Montiel que llevó a la Justicia a poner la lupa sobre un líder de derecha

La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, en un legajo reservado, investigan desde hace un mes una pista impulsada por la querella de Cristina Kirchner. Esta apunta a establecer los vínculos que tendría un líder de la agrupación “Nueva Centro Derecha” llamado Hernán Carrols con Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, los dos acusados de haber intentado matar a la vicepresidenta.

Todo comenzó con una carta que escribió Sabag Montel en prisión. Según Infobae, el escrito fue entregada cuando el joven ya había sido alojado solo en dependencias de la cárcel de Ezeiza. Pero se sospecha que podría haber sido escrita antes, cuando aún estaba alojado en sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y lo separaba un pared de distancia de su novia.

Lo cierto es que en esa carta manuscrita Sabag Montiel se presenta diciendo: “pido yo el imputado la revocación del servicio de la defensoría pública oficial numero 1″ a cargo de Juan Martín Hermida. Y asegura que “en breve” iba a designar “el nuevo abogado”. “Dejo en poder a elección del señor Hernán Carrols, quien dispone los medios necesarios para la implementación del cargo del nuevo abogado”. Una firma, una huella y el número de DNI acompañaban la presentación.

Como nadie puede darle a otro el poder designar “a gusto” su defensa sino que lo tiene que nombrar el propio involucrado, la presentación ya fue de por sí extraña. Fue entonces que el juzgado citó a declarar como testigo al responsable del Servicio Penitenciario Federal que estaba relacionado a la custodia de Sabag Montiel. La declaración no aportó claridad. La defensa de Sabag Montiel sigue estando a cargo del defensor oficial.

El juzgado impulsó distintas medidas de pruebas, en el legajo secreto. Es que lo primero, en todo caso, había que esclarecer es quién era Carrols. Según muestra su perfil en Instagram, Carrols se presenta allí como “personaje Público”, “Referente de nuevo centro de derecha” y “candidato a Concejal por Avance Libertad”. Y exhibe distintas fotos con Patricia Bullrrich, Javier Milei, José Luis Espert o Ricardo López Murphy. Su militancia pública comenzó durante la cuarentena cuando los gimnasios, donde él trabajaba, quedaron cerrados.

En la misma noche del atentado, después de que Sabag Montiel cayera preso, Brenda manda un mensaje a Carrols diciendo “Hola”. Según el registro de los chats, ese mensaje no tuvo respuesta, confirmaron a Infobae fuentes del caso.

Hernán Carrols, líder de una agrupación de derecha. / Foto: Gentileza

Respuesta de Hernán Carrols

Pero la filtración en el canal C5N de la carta que en tribunales se venía guardando con siete llaves, generó que el propio Carrols se enterara que el foco de la investigación lo apuntaba. Entrevistado por radio 10, Carriols habló: “No me voy a hacer cargo de la defensa de nadie, nunca hablé con Sabag Montiel. Sólo dialogué con Uliarte”, dijo. "

Carrols explicó que la conoció después de que Brenda apareció en Crónica TV criticando a los “planeros”. Y por la contactaron e hicieron una charla en redes sociales. “Se hizo un vivo con ella donde explicó” lo que pensaba, afirmó. “Lo vimos una vez. Tuvimos una entrevista vía Instagram. Al otro día era el cumpleaños de un chico. Le decimos si quieren ir y pensamos que no iban a venir. Vinieron y se quedaron media hora. Te digo la verdad me parecieron extraños, medio raros... No hubo más. Después los contactos no existieron mas”.

Según afirmó, “yo intercambié solamente con la chica. Yo con él no hablé nunca”. “Después del hecho, yo me comuniqué con ella porque no lo podía creer. Pero no contestó. Es más. En un momento creo intentó contestar y lo borró. Nosotros queríamos saber qué le había pasado. En un primer momento nosotros pensamos que quisieron hacer una joda y les salió mal; o que los estaban usando como unos tarados”.

“Cada persona que hace algo de lo que hace. Me gustaría saber por qué ponen mi nombre porque ni siquiera tiene mi teléfono. Yo no hablé nunca con él. Sí, hablé con la chica. Están todos los registros de todo”, afirmó Carrol. En ese sentido, el dirigente le ofreció si necesitaba un abogado.

“Varios abogados me dijeron que le ofrecían la defensoría gratis, no sé si querrían publicidad, porque supieron del vivo que había hecha por ello. Entonces ellos me preguntaban”, afirmó Carrols en la entrevista.