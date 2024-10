Rugbiers franceses: rechazaron pruebas de la denunciante y fijaron nueva fecha para resolver el sobreseimiento

La jueza Eleonora Arenas rechazó los testimoniales propuestos por la abogada de la mendocina que denunció a dos rugbiers franceses por abuso sexual. Fue este viernes durante la audiencia que se realizó para el evaluar sobreseimiento definitivo de Oscar Jégou y Hugo Araudou.

Luego de resolver el pedido de la querella, la letrada fijo la fecha para la nueva audiencia donde decidirá el sobreseimiento de los dos acusados. Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron a Los Andes que será el viernes 25 de octubre.

Esta mañana, la víctima hizo un pedido público a través de una entrevista radial y horas más tarde, el abogado de los dos rugbiers franceses, que habían llegado a Mendoza para disputar un partido contra Los Pumas, hizo fuertes declaraciones a la prensa.

A horas de que comience la audiencia, la mujer que denunció a los deportistas por abuso sexual mantuvo un breve, pero contundente diálogo con Radio Mitre. Allí, la víctima aseguró que “la Justicia no ha actuado correctamente” y pidió que los acusados queden presos.

“Vamos a presentar los exámenes que dan cuenta que no tengo Von Willebrand”, agregó la denunciante en referencia a la enfermedad en la sangre de la que se dijo que padecía y por la cual supuestamente había sido la causa de que haya terminado con notables hematomas, tras el encuentro con los deportistas galos.

Después, la mujer en cuestión hizo hincapié en cómo fueron los sucesos aquella noche del sábado 6 de julio y la madrugada del domingo 7. “Yo no quise quedarme en la habitación. Me privaron de mi libertad.”, aseguró la denunciante. “Me mordieron. Me trataron como un pedazo de carne”, agregó en diálogo con la mencionada radio.

Respecto al audio que ella le había enviado a su amiga en la tarde del domingo 7 y que más tarde se volvió viral, la víctima se justificó: “En el audio estaba bajo efectos del alcohol, de medicación psiquiátrica y analgésicos”.

“Le agradezco a mi amiga porque me hizo abrir los ojos para denunciar”, expresó en agradecimiento a la misma mujer que presentó esas grabaciones en la audiencia y que fue una de las pruebas para que los rugbiers recuperaran su libertad.

El exabrupto del abogado de los rugbiers franceses

Horas más tarde de la entrevista de Radio Mitre a la denunciante de 39 años, el abogado defensor de los rugbiers franceses, Rafael Cúneo Libarona, brindó una entrevista con Radio LV10 y despotricó sin preámbulos contra la víctima.

Consultado respecto a lo que había mencionado la mujer a primeras horas del viernes con Radio Mitre y de cara a la audiencia por el sobreseimiento, el abogado se mostró molesto.

“Es la mejor amiga la que aporta los audios. A ver si me entienden: la mejor amiga es la que aporta los audios ¿por qué no los presentó esta chica, la denunciante?”, comenzó.

Y continuó: “¿Por qué no nos dijo que había disfrutado tanto esa noche? ¿Cómo puede ser que haya dicho que un joven, morocho, atractivo, de una pija hermosa dice, y que después lo trate de violador?”.

“Explíquenme ustedes, porque yo no lo puedo entender”, cerró tajante el letrado.