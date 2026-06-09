9 de junio de 2026 - 12:10

Pelea en la cárcel de San Felipe: cuatro presos resultaron heridos y uno sigue internado

Los cuatros presos se trenzaron en una violenta pelea durante la tarde del lunes. Uno de ellos sigue en el Hospital Lagomaggiore.

Incidente entre internos en el penal San Felipe: cuatro presos resultaron heridos y uno sigue internado

Incidente entre internos en el penal San Felipe: cuatro presos resultaron heridos y uno sigue internado

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un incidente entre presos del Complejo Penitenciario San Felipe derivó en que cuatro de ellos debieran ser trasladados al hospital Lagomaggiore. De hecho, uno de ellos permanece internado todavía. Así lo confirmaron desde el Servicio Penitenciario de Mendoza y aclararon que el enfrentamiento se desató durante la tarde del lunes, desencadenando en la activación de los protocolos de seguridad.

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Todo se originó en el pabellón del Módulo 7B del complejo carcelario ubicado al oeste de la Ciudad de Mendoza, donde los cuatro implicados se involucraron en una violenta pelea entre sí (y que involucró a varios internos más).

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Incidente entre internos en el penal San Felipe: cuatro presos resultaron heridos y uno sigue internado

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A raíz de los gritos, los agentes penitenciarios intervinieron, lograron separarlos y trasladarlos a sus respectivas celdas. Y fue en ese momento cuando constataron que había cuatro heridos de consideración.

Fueron trasladados al hospital y uno sigue internado

La intervención de los grupos especiales permitió controlar el episodio y normalizar las condiciones de seguridad. Tras una primera revisación, los cuatro presos más delicados fueron traslados al hospital Lagomaggiore, ubicado a unas cuadras del complejo penitenciario.

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De acuerdo con el parte oficial, tres de los reclusos recibieron el alta médica tras ser asistidos y posteriormente regresaron al complejo. En tanto, una cuarta persona permanece internada en observación, aunque fuera de peligro.

Desde el Servicio Penitenciario evitaron brindar mayores precisiones sobre las circunstancias que desencadenaron el incidente o sobre el tipo de lesiones sufridas por los involucrados.

Mientras tanto, las autoridades penitenciarias iniciaron las actuaciones administrativas y de seguridad correspondientes con el objetivo de determinar cómo se produjo el hecho y establecer las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación interna.

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