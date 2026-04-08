8 de abril de 2026 - 21:45

Mataron a golpes a un jubilado de 80 años: cuál es la principal hipótesis que genera indignación

La víctima fue encontrada con evidentes signos de violencia tapada con una bolsa de nylon. Fuentes judiciales indicaron que faltaban algunos elementos de valor.

El jubilado fue encontrado muerto en un pequeño galpón de herramientas.

El jubilado fue encontrado muerto en un pequeño galpón de herramientas.

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Gentileza El Día
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 80 años fue asesinado a golpes dentro de su propiedad en Villa Elisa, partido de La Plata, y los investigadores intentan determinar cómo se produjo el ataque. El hecho generó conmoción en la zona y por estas horas se analizan distintas hipótesis, entre ellas un posible robo.

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La víctima, identificada como Néstor Daniel Copoletti, tenía severas lesiones en la cabeza que evidencian una agresión violenta. Su cuerpo fue encontrado en un sector del patio delantero, lo que suma incertidumbre sobre la mecánica del crimen.

Escena del crimen: “Signos de violencia”

Según informó el diario El Día, citado por TN, el cuerpo fue encontrado en un galpón de herramientas ubicado en el frente de la propiedad, sobre calle 423 entre 7 y 8. En ese sector, los investigadores detectaron signos evidentes de violencia.

Había sangre en el lugar y el cadáver se encontraba entre distintos objetos, con una bolsa de nylon colocada parcialmente sobre la cabeza. Los médicos que intervinieron constataron el fallecimiento y establecieron que las lesiones responden a un ataque.

El descubrimiento se produjo luego de que un familiar, preocupado por la falta de contacto, solicitara que alguien fuera a verificar cómo se encontraba.

Cuál es la principal hipótesis y por qué

Dentro de la casa principal no se observaron signos de desorden ni accesos violentados, un dato que genera dudas entre los investigadores y dificulta reconstruir la mecánica del hecho. No obstante, fuentes judiciales indicaron que faltaban algunos elementos de valor.

De esta manera, la hipótesis de un presunto robo no está descartada. En paralelo, se avanza con la toma de testimonios y el análisis de pruebas. Vecinos del barrio señalaron que conocían al hombre y que solían asistirlo, ya que vivía solo y sus familiares eran de lejos.

Ahora, el foco está puesto en reconstruir sus últimos movimientos y en los indicios recolectados por los peritos, claves para intentar identificar a él o los responsables.

La investigación está a cargo de la UFI N° 16 de La Plata, encabezada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien dispuso la intervención del Gabinete de Homicidios de la DDI, el relevamiento de cámaras de seguridad y distintas pericias.

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