Los indignantes insultos homofóbicos de un conductor borracho contra un agente de tránsito

Durante el procedimiento, el automovilista reaccionó con extrema agresividad , profirió amenazas y lanzó graves declaraciones discriminatorias. “Te haría picadillo y fatay”, gritó a uno de los inspectores, y luego agregó: “ No me gusta tu actitud porque sos gay. Te mataría ”.

Testigos del hecho indicaron que el hombre se mostró fuera de sí, negándose a colaborar con los agentes, intentando manipular el dispositivo de alcoholemia y repitiendo comentarios cargados de odio: “¿Un gay que me haga esto? No te contrato si soy intendente porque sos gay. Te aclaro que soy católico, apostólico, romano y sé que sos gay porque cómo hablas, p... ¿Y ahora me querés romper el o…?”.