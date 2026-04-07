Una mujer fue detenida en La Plata acusada de haber estafado a un compañero de trabajo, a quien le habría robado la tarjeta de crédito para realizar compras por más de $2 millones sin su autorización.

Le robó la tarjeta a un compañero de trabajo: compró pasajes, ropa y hasta un árbol de navidad

Una mujer fue detenida en La Plata acusada de haber estafado a un compañero de trabajo, a quien le habría robado la tarjeta de crédito para realizar compras por más de $2 millones sin su autorización.

La investigación se inició luego de que la víctima, identificada como Ricardo Gustavo Luján, advirtiera la existencia de múltiples consumos que no reconocía. A partir de su denuncia, intervino la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen, que logró reconstruir el recorrido del dinero y detectar a la presunta responsable.

Según se informó, la acusada, identificada como V.B.T., habría concretado al menos cuatro operaciones entre el 21 de noviembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. Entre los gastos registrados figuran la compra de pasajes a San Bernardo a su nombre y al de su hijo, indumentaria y calzado infantil, un árbol navideño artificial y diversas compras en un supermercado.

Con las pruebas reunidas, la Justicia determinó que existían riesgos procesales y tuvo en cuenta antecedentes condenatorios de la mujer, por lo que ordenó su detención.

La medida fue dispuesta por la jueza Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata, quien además autorizó un allanamiento en el domicilio de la sospechosa. En el procedimiento se secuestraron un teléfono celular, una notebook, un televisor, prendas de vestir y calzado.