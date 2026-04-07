7 de abril de 2026 - 13:30

Le robó la tarjeta a un compañero de trabajo: compró pasajes, ropa y hasta un árbol de navidad

Una mujer fue detenida en La Plata acusada de haber estafado a un compañero de trabajo, a quien le habría robado la tarjeta de crédito para realizar compras por más de $2 millones sin su autorización.

Le robó la tarjeta a un compañero de trabajo: compró pasajes, ropa y hasta un árbol de navidad

Le robó la tarjeta a un compañero de trabajo: compró pasajes, ropa y hasta un árbol de navidad

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer fue detenida en La Plata acusada de haber estafado a un compañero de trabajo, a quien le habría robado la tarjeta de crédito para realizar compras por más de $2 millones sin su autorización.

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La investigación se inició luego de que la víctima, identificada como Ricardo Gustavo Luján, advirtiera la existencia de múltiples consumos que no reconocía. A partir de su denuncia, intervino la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen, que logró reconstruir el recorrido del dinero y detectar a la presunta responsable.

Según se informó, la acusada, identificada como V.B.T., habría concretado al menos cuatro operaciones entre el 21 de noviembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. Entre los gastos registrados figuran la compra de pasajes a San Bernardo a su nombre y al de su hijo, indumentaria y calzado infantil, un árbol navideño artificial y diversas compras en un supermercado.

Con las pruebas reunidas, la Justicia determinó que existían riesgos procesales y tuvo en cuenta antecedentes condenatorios de la mujer, por lo que ordenó su detención.

La medida fue dispuesta por la jueza Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata, quien además autorizó un allanamiento en el domicilio de la sospechosa. En el procedimiento se secuestraron un teléfono celular, una notebook, un televisor, prendas de vestir y calzado.

La causa fue caratulada como “defraudaciones informáticas reiteradas, en cuatro hechos, en concurso real”, y la acusada quedó a disposición de la Justicia.

Según trascendió, al momento de su detención la mujer se mostró visiblemente angustiada. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar si hubo otras maniobras similares.

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