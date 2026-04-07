Fue a la guardia por "gastritis", pero estaba embarazada: fue violada por un pariente y accederá a un aborto

Un caso de abuso sexual intrafamiliar conmocionó a San Juan y dejó expuesta la aplicación de los protocolos de Interrupción Voluntaria del Embarazo ( IVE ) en situaciones de violencia extrema contra la mujer.

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La víctima, una joven de 18 años , llegó a un centro de salud de la zona de Alto de Sierra, en Santa Lucía, por síntomas compatibles con una gastritis. Sin embargo, los estudios médicos confirmaron un embarazo y, frente a esa situación, la joven reveló que había sido abusada por un familiar cercano .

La denuncia fue radicada el jueves ante la UFI-Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), lo que activó de inmediato la intervención judicial y sanitaria. En paralelo, y en cumplimiento de la Ley N° 27.610 de IVE, la joven fue derivada al hospital Rawson para garantizarle el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, contemplado por la normativa en casos de violación .

En el plano judicial, la causa quedó a cargo del fiscal Mario Panetta, junto a la ayudante fiscal Verónica Recio.

El juez de Garantías Javier Figuerola hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva del imputado, quien fue trasladado al penal de Chimbas por un plazo inicial de dos meses, mientras avanza la investigación, destacó en su crónica Diario de Cuyo.

Uno de los elementos clave será el estudio de ADN que realiza el Complejo Forense. Los peritos ya cuentan con muestras del acusado, de la víctima y del embarazo, y se espera que los resultados estén disponibles en unas semanas.

De confirmarse la compatibilidad genética, el proceso judicial podría avanzar hacia una acusación firme por abuso sexual con acceso carnal.

Otro caso similar, pero con una niña de 12 años

En marzo, también en San Juan, una adolescente de 12 años se descompensó durante la jornada escolar y, luego, contó que estaba embarazada. Si bien le había dicho a su mamá, no le creyó.

La institución activó los protocolos correspondientes, dando intervención al sistema judicial y a organismos de protección de la niñez. Ya hay un detenido por el abuso, quien pertenecería al círculo íntimo familiar de la víctima.