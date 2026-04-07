7 de abril de 2026 - 11:05

Fue a la guardia por "gastritis", pero estaba embarazada: fue violada por un pariente y accederá a un aborto

El caso, ocurrido en San Juan, dejó expuesto un abuso sexual intrafamiliar.

Fue a la guardia por gastritis, pero era un embarazo: fue violada por un pariente y accederá a un aborto (Imagen ilustrativa)

Fue a la guardia por "gastritis", pero era un embarazo: fue violada por un pariente y accederá a un aborto (Imagen ilustrativa)

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un caso de abuso sexual intrafamiliar conmocionó a San Juan y dejó expuesta la aplicación de los protocolos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en situaciones de violencia extrema contra la mujer.

Leé además

cometio abuso de autoridad y violencia de genero en la uncuyo: casacion ordeno que debe indemnizar a la victima

Cometió abuso de autoridad y violencia de género en la UNCuyo: Casación ordenó que debe indemnizar a la víctima

Por Oscar Guillén
Un árbitro con tobillera electrónica dirigía un partido e intentó escapar cuando vio a la policía.

Un árbitro con tobillera electrónica dirigía un partido e intentó escapar cuando vio a la policía

Por Redacción Policiales

La víctima, una joven de 18 años, llegó a un centro de salud de la zona de Alto de Sierra, en Santa Lucía, por síntomas compatibles con una gastritis. Sin embargo, los estudios médicos confirmaron un embarazo y, frente a esa situación, la joven reveló que había sido abusada por un familiar cercano.

La denuncia fue radicada el jueves ante la UFI-Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), lo que activó de inmediato la intervención judicial y sanitaria. En paralelo, y en cumplimiento de la Ley N° 27.610 de IVE, la joven fue derivada al hospital Rawson para garantizarle el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, contemplado por la normativa en casos de violación.

En el plano judicial, la causa quedó a cargo del fiscal Mario Panetta, junto a la ayudante fiscal Verónica Recio.

El juez de Garantías Javier Figuerola hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva del imputado, quien fue trasladado al penal de Chimbas por un plazo inicial de dos meses, mientras avanza la investigación, destacó en su crónica Diario de Cuyo.

Uno de los elementos clave será el estudio de ADN que realiza el Complejo Forense. Los peritos ya cuentan con muestras del acusado, de la víctima y del embarazo, y se espera que los resultados estén disponibles en unas semanas.

De confirmarse la compatibilidad genética, el proceso judicial podría avanzar hacia una acusación firme por abuso sexual con acceso carnal.

Otro caso similar, pero con una niña de 12 años

En marzo, también en San Juan, una adolescente de 12 años se descompensó durante la jornada escolar y, luego, contó que estaba embarazada. Si bien le había dicho a su mamá, no le creyó.

La institución activó los protocolos correspondientes, dando intervención al sistema judicial y a organismos de protección de la niñez. Ya hay un detenido por el abuso, quien pertenecería al círculo íntimo familiar de la víctima.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nol, perro de la Policía de Mendoza, esclareció un robo en San Rafael.

Robo en San Rafael: Nol, un perro de la Policía permitió identificar a los sospechosos

Por Redacción Policiales
Mendoza será sede de un congreso internacional con foco en la exploración minera

Argentina Rocks 2026: El congreso que busca redefinir el mapa de la exploración minera llega a Mendoza

cayo con dos armas y mas de $5 millones en efectivo durante un control policial

Cayó con dos armas y más de $5 millones en efectivo durante un control policial

Una mujer mendocina murió en un accidente en San Juan

Tragedia en San Juan: una mujer mendocina murió tras un fuerte choque entre un auto y un camión