La autopsia confirmó que Brenda del Castillo murió por múltiples golpes en la cabeza

El resultado indica que a la joven de 20 años la golpearon con "un elemento duro, con al menos una punta y un filo".

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La autopsia realizada a Brenda del Castillo, una de las tres jóvenes asesinadas en el triple crimen narco de Florencio Varela, reveló que la víctima murió a causa de un paro cardiorrespiratorio traumático derivado de fuertes golpes en el cráneo

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas 

Triple crimen de Florencio Varela: quién es el "Loco David", el chofer que habría contratado el "Pequeño J"

Por Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El procedimiento forense se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora y permitió establecer que Brenda, al igual que Lara Gutiérrez y Morena Verdi, fue asesinada entre la noche del viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de septiembre, hace ya más de dos semanas.

Los resultados de la autopsia de Brenda del Castillo

Según confirmaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, el informe médico indica que el cuerpo de la joven estaba cubierto con telas tipo sábana o cortinas floreadas, con ataduras plásticas en pies, rodillas y manos, y una mordaza de cinta verde colocada sobre la boca.

Durante el examen torácico, los especialistas detectaron heridas punzocortantes en varias partes del cuerpo, y una de ellas, ubicada debajo de las costillas y extendida hasta el flanco izquierdo, no presentaba sangrado, lo que confirma que fue realizada post mortem.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

Los peritos también identificaron fracturas con hundimiento del hueso frontal, múltiples fracturas faciales y daños en la base del cráneo y mandíbula derecha.

“El mecanismo de producción de las lesiones se corresponde al accionar de un elemento duro, con al menos una punta y un filo, aplicado con suma violencia”, describieron en el informe.

Estas lesiones fueron calificadas como graves y de entidad suficiente para causar la muerte, confirmando que Brenda fue víctima de una agresión extremadamente violenta.

En sus conclusiones, los profesionales determinaron que la joven falleció por un "mecanismo violento", a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático, siendo la causa originaria los traumatismos severos de cráneo.

“El aplastamiento del macizo facial fue producto de un objeto alargado y con filo, aplicado con una fuerza considerable”, detalló el informe médico.

