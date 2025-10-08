La autopsia confirmó que Brenda del Castillo murió por múltiples golpes en la cabeza.

La autopsia realizada a Brenda del Castillo , una de las tres jóvenes asesinadas en el triple crimen narco de Florencio Varela , reveló que la víctima murió a causa de un paro cardiorrespiratorio traumático derivado de fuertes golpes en el cráneo

El procedimiento forense se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora y permitió establecer que Brenda, al igual que Lara Gutiérrez y Morena Verdi , fue asesinada entre la noche del viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de septiembre , hace ya más de dos semanas.

Según confirmaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas , el informe médico indica que el cuerpo de la joven estaba cubierto con telas tipo sábana o cortinas floreadas , con ataduras plásticas en pies, rodillas y manos , y una mordaza de cinta verde colocada sobre la boca.

Durante el examen torácico, los especialistas detectaron heridas punzocortantes en varias partes del cuerpo , y una de ellas, ubicada debajo de las costillas y extendida hasta el flanco izquierdo, no presentaba sangrado , lo que confirma que fue realizada post mortem .

Los peritos también identificaron fracturas con hundimiento del hueso frontal , múltiples fracturas faciales y daños en la base del cráneo y mandíbula derecha .

“El mecanismo de producción de las lesiones se corresponde al accionar de un elemento duro, con al menos una punta y un filo, aplicado con suma violencia”, describieron en el informe.

Estas lesiones fueron calificadas como graves y de entidad suficiente para causar la muerte, confirmando que Brenda fue víctima de una agresión extremadamente violenta.

En sus conclusiones, los profesionales determinaron que la joven falleció por un "mecanismo violento", a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático, siendo la causa originaria los traumatismos severos de cráneo.

“El aplastamiento del macizo facial fue producto de un objeto alargado y con filo, aplicado con una fuerza considerable”, detalló el informe médico.