Jésica Cirio se presentó en la Justicia de manera espontánea y se puso a disposición del Tribunal

En medio del escándalo judicial que involucra a su actual pareja, Elías Piccirillo , Jésica Cirio decidió presentarse de manera espontánea en la Justicia para ponerse a disposición del Tribunal. La modelo, que no está formalmente involucrada en la causa, se acercó el viernes a la Fiscalía luego de que su nombre apareciera en testimonios.

Declaró Elías Piccirillo, el ex de Jesica Cirio y negó haberle plantado pruebas falsas a un empresario

Cirio, junto a sus abogados Claudio Caffarello y Martín Urrutia, hizo la presentación después de que Francisco Hauque y otro testigo, identificado como Carlos Smith , declararan que Cirio habría tenido conocimiento de los manejos turbios por los que hoy se investiga a Piccirillo. Fue en este contexto que la modelo decidió actuar y anticiparse a cualquier señalamiento formal, a pesar de que la Justicia no la había citado a declarar.

Marina Calabró , en su Lape Social Club, reveló los detalles de la presentación. “Teniendo en consideración lo trascendido en medios públicos sobre la declaración de Carlos Smith, y más allá de la falsedad de su presunto contenido, en lo que a mí respecta, me coloco a disposición de la jurisdicción del Tribunal y de la fiscalía para, si es preciso, dar las explicaciones del caso ”, leyó al aire la periodista, refiriéndose al escrito que presentaron los abogados de Cirio.

Según informaron fuentes cercanas al expediente, Cirio no figura en el listado de personas involucradas ni imputadas , y su aparición en las declaraciones testimoniales no implica, por el momento, una acusación formal. Sin embargo, su decisión de presentarse y ofrecer colaboración fue interpretada como una señal clara de voluntad para despejar cualquier duda respecto a su situación.

Embed

Por otro lado, el vínculo legal entre Cirio y Piccirillo aún no concluyó. Aunque no conviven desde hace tiempo, la modelo todavía no obtuvo el divorcio. Según trascendió, ya presentó toda la documentación correspondiente en el Juzgado de Familia N°1 de Tigre, donde espera que la resolución se emita en los próximos días. “Está todo entregado y solo resta la firma del juez”, aseguraron desde su entorno.