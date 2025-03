Aseguran que Jésica Cirio y Martín Insaurralde estarían reconciliados: la reacción de la modelo

"Fue un rumor que surgió ayer. Victoria Xipolitakis dio esta noticia, dijo que lo chequeó con tres fuentes. Hablé con Victoria y me dijo que las fuentes son muy confiables", explicó la periodista.

Así fue el casamiento de Jesica Cirio y Elías Piccirillo Jesica Cirio y Elías Piccirillo habrían iniciado los trámites de divorcio.

Además, reveló que intentó comunicarse con Cirio para conocer su versión, pero la conductora no respondió: "Lo que me llama la atención es que le escribí a Jésica Cirio, me leyó el mensaje y no me lo contestó. Digo, estamos hablando de un tema delicado para que ella no quiera contestar", señaló.

Durante el debate, Luis Ventura aportó su punto de vista y sugirió que los dos son padres y "a lo mejor los ves en una situación familiar y se habla de otra cosa". Sin embargo, Debarbieri aclaró que la información que circula no se trata solo de encuentros por el bienestar de su hija: "Acá se habla de volver amorosamente, no como situación familiar", remarcó.

Pese a los rumores, desde el entorno de Cirio desmienten categóricamente cualquier intento de reconciliación con Insaurralde. Allegados a la modelo aseguran que su separación en 2022 y el divorcio que concretaron en 2023 fueron definitivos y que no existe posibilidad alguna de que retomen su relación.