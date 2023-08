Imputan a una falsa fiscal federal por estafa: su marido decía ser “agente encubierto” de un juez de Malargüe

Una mujer que decía ser “fiscal federal” fue imputada en Malargüe por el delito de estafas, en tanto que su marido decía ser “agente encubierto” de un juez.

Según informaron desde el Poder Judicial, la mujer se llama María Inés Fioccheti y el marido, Ricardo Ariel Garbayo. Ella fue imputada ayer por dos casos de estafa.

Según explicaron escuetamente, a dos personas le habría cobrado, haciéndose pasar por funcionaria federal para tramitarle la ciudadanía española. En el otro caso investigado, le habría sacado dinero a una persona para hacerle un trámite sucesorio.

Desde la Fiscalía de Malargüe se dio a conocer el siguiente comunicado: “A través del presente, se hace saber a los medios de comunicación la aclaración realizada desde la fiscalía de Malargüe, a cargo de Andrea Lorente, luego de imputar a María Inés Fioccheti por el delito de estafas, tras corroborar que la mujer ha falseado su identidad al hacerse pasar ante la sociedad del departamento sureño como fiscal federal.

“Vale destacar que esta figura no sólo no existe dentro de ámbito judicial, sino que la imputada no se desempeña en ninguna función ni área alguna del Poder Judicial. De acuerdo a la aclaración emanada desde la fiscalía a cargo de la investigación, es urgente hacer saber a la población sobre esta situación, dando a conocer además, que la pareja de la mujer investigada –Ricardo Ariel Garbayo- se presenta como un “agente encubierto del doctor (juan Ignacio) Olmedo”, quien sí se desempeña como juez penal de Malargüe.

“Lo que queremos es advertir a la gente que tanto la mujer como su esposo no trabajan en la justicia ni para la justicia”.

Seguí leyendo: