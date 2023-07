Hallaron descuartizado al trader más famoso de Argentina: llegó a ganar 200.000 USD en solo 4 días

El reconocido trader argentino Fernando Pérez Algaba fue encontrado muerto de manera espeluznante en Ingeniero Budge, Buenos Aires. Los restos de Pérez Algaba fueron hallados descuartizados en una valija arrojada al arroyo del Rey. El macabro hallazgo fue realizado por unos niños que jugaban cerca del lugar el domingo.

Fernando Pérez Algaba tiene casi un millón de seguidores en Instagram. Foto: Instagram.

Inicialmente, se encontraron los antebrazos y piernas de la víctima, y posteriormente se descubrió un brazo completo gracias a una máquina de recogida de basura que operaba en las aguas del arroyo. A través de las huellas dactilares y un tatuaje con cuatro letras en una de sus manos, los investigadores lograron identificar a Fernando Pérez Algaba.

La desaparición de Pérez Algaba ya era objeto de investigación en Ituzaingó, donde había alquilado un departamento. Una mujer declaró que debía devolverle las llaves al finalizar el contrato el 19 de julio, pero él nunca apareció. Se sospecha que para esa fecha ya había sido asesinado, aunque aún no se determinó el lugar del crimen.

La autopsia realizada a los restos reveló que la víctima recibió tres disparos antes de ser descuartizada y abandonada en la valija. En el proceso de búsqueda de pistas, se aprehendió a una mujer trans que estaba relacionada con el robo de la valija, aunque no se confirmó su vinculación con el crimen.

Detuvieron a una mujer trans como única sospechosa del crimen. Foto: Instagram.

Fernando Pérez Algaba era conocido en el mundo de las inversiones y había sido objeto de denuncias públicas por estafas piramidales relacionadas con criptomonedas. Sin embargo, en los últimos tiempos, había encontrado éxito en su nuevo emprendimiento de alquiler de vehículos y jet skis en Miami, Estados Unidos.

“Me empezó yendo muy bien. Empecé invirtiendo USD $100.000 y me llevé el 100% de las ganancias en 4 días haciendo un total de USD $200.000. Luego de eso me desarrollé en la parte de índices, divisas y todo eso. Al principio empecé operando con poco estudio, pero no tuve buenos resultados, luego armé una oficina con 25 traders y ahí me di cuenta de que yo no era el problema, sino que los traders en general tienen un inconveniente que es el tema de la psicología a la hora de trabajar. Empecé a trabajar la psicología en el trading para poder llegar a la raíz de ese problema que sufren los que empiezan a operar en este tipo de negocios” comentó el joven a Ámbito Financiero hace pocos meses.

La investigación del homicidio está a cargo del fiscal Marcelo Domínguez en Lomas de Zamora. La noticia conmocionó a la comunidad de traders y seguidores de Pérez Algaba, quienes no salen del asombro ante el brutal desenlace de la vida del trader más famoso de Argentina.

SEGUÍ LEYENDO: