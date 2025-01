Habló la madre de la mujer que denunció haber sido violada en terapia: "La dejaron morir para tapar el abuso"

El caso salió a la luz tras la difusión del mensaje que Evelyn dejó escrito en una servilleta mientras estaba alojada en terapia intensiva. “Me violan, me violan, me violan”, repetía en una letra algo movida y débil. Ante ello es que su madre pidió su inmediato traslado a otra área de la UTI y denunció el abuso ante la Justicia mendocina. “Fui a hablar con la dirección del hospital para que la trasladaran de la UTI 2 a la UTI 5. Ahí un médico me dijo: ‘Señora, haga todas las denuncias que quiera, pero usted y su hija están enfermas’”, relató Valdéz en su entrevista con LN+.