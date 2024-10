Explotó la burbuja en San Pedro e investigan estafa piramidal: cómo funcionaba el sistema que “cautivó” a un pueblo

La localidad bonaerense de San Pedro se encuentra en el centro de una investigación judicial por una supuesta estafa piramidal que podría haber afectado a más de 20 mil vecinos. La investigación gira en torno a la plataforma Rainbow Exchange, dedicada al comercio de criptomonedas, que recientemente anunció la suspensión de retiros de dinero por un período de 14 días hábiles, lo que incrementó la preocupación entre los inversores.

La plataforma bajo el personaje de “La China” le comunicó a sus usuarios que la suspensión de los retiros se debe a una intervención de los reguladores argentinos tras “informes engañosos” en los medios locales. Según el mensaje enviado a los inversores, las operaciones de comercio no se verán afectadas durante el período de investigación, pero los retiros de dinero estarán temporalmente bloqueados.

Knight Consortium realizaba cenas con sus principales inversores en la Ciudad de Buenos Aires y contrataba actores.

EL COMUNICADO DE RAINBOW EXCHANGE

“Estimados usuarios argentinos: Gracias por su continua confianza y apoyo en Rainbow Exchange. Damos gran importancia a la confianza de cada usuario, y su contribución y participación son de gran importancia para nosotros. Recientemente, debido a informes engañosos de los medios locales, los reguladores argentinos decidieron intervenir en la investigación de Rainbow Exchange. Cooperaremos plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación, que se espera que dure 14 días hábiles. Durante este período, las operaciones de los usuarios (como el comercio de divisas, la suscripción a ICO, la participación en actividades de intercambio, etc.) no se verán afectadas”, se lee en el texto que recibieron los “inversores” ayer.

“Para garantizar la seguridad de los fondos y cooperar plenamente con la investigación, suspenderemos temporalmente los servicios de retiro para los usuarios en Argentina y sus cuentas asociadas. Una vez completada la investigación, informaremos a todos sobre los futuros planes operativos de Rainbow Exchange en Argentina”, agrega el escrito.

“Si finalmente no podemos continuar operando localmente, cumpliremos con los requisitos locales y desarrollaremos un plan de retiro ordenado para garantizar que todos los usuarios locales puedan salir exitosamente del mercado local”. “Entendemos que este acuerdo puede causarle inconvenientes y le pedimos disculpas por su comprensión. Rainbow Exchange siempre se ha adherido a los principios de transparencia y equidad, y continuará protegiendo los derechos e intereses de cada usuario con una estrategia sólida. Gracias por su comprensión y apoyo a Rainbow Exchange. Continuaremos brindándole servicios y garantías de alta calidad”.

En paralelo, la fiscal General de San Nicolás, Sandra Bicetti, instruyó a la fiscal de San Pedro, María del Valle Viviani, a citar a declarar al abogado Adolfo Suárez Erdaire, quien se presentó como representante de alrededor de 50 vecinos que aseguran haber sido estafados por Knight Consortium a través de Rainbow Exchange. “Queremos que venga y aporte los datos que tenga. Que declare lo que sepa, ya que, no apareció nadie a denunciar nada”, explicaron.

El abogado Suárez Erdaire afirmó que muchos de sus clientes invirtieron grandes sumas de dinero, algunas que llegan a los 300 mil dólares, y expresó su preocupación por la posibilidad de que los fondos no puedan ser recuperados. Además, señaló que Rainbow Exchange se convirtió en una “segunda economía” para San Pedro, lo que agrava la situación en caso de confirmarse la estafa.

“El Estado va a tener que responder económicamente porque esto se transformó en la segunda economía de San Pedro. La Comisión Nacional de Valores (CNV) no revisó, no tomó cartas en el asunto y no se abrió una investigación de oficio para evitar lo de [Leonardo] Cositorto. Hoy la página funciona normalmente y te das cuenta a simple vista que es trucha”, aseguró ayer el letrado

“Tengo la mitad de los clientes a favor y la mitad en contra, pero todos me consultan por el tema. Tengo un cliente que metió US$10.000 y otro US$300.000, y la preocupación es si lo van a poder rescatar o no”, dijo a TN.

Las autoridades judiciales están sorprendidas por la magnitud del caso, ya que se estima que cerca de un tercio de los habitantes de San Pedro, que cuenta con 70 mil residentes, habrían invertido en la plataforma. Actualmente, no existe una investigación de similar escala en todo el departamento judicial de San Nicolás, que incluye a las localidades de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Ramallo, San Pedro y San Nicolás.

CÓMO FUNCIONA ESTA SUPUESTA ESTAFA PIRAMIDAL

El sistema Rainbowex que aparentemente funciona a través de una entidad llamada Knight Consortium promete rendimientos exorbitantes que oscilan entre el 1% y 2% por día en dólares, una cifra que supera por lejos lo que ofrecen otros productos financieros o las criptomonedas. Por ejemplo, la cripto que más ha rendido en el año es el Bitcoin con un 40%.

Este retorno les resultó altamente atractivo a los vecinos de San Pedro, quienes vieron en esta plataforma una oportunidad para multiplicar rápidamente sus ingresos. Los promotores locales que se consideran “inversores” durante un largo tiempo incentivaron a la participación de nuevas personas en un mecanismo que recuerda a un esquema piramidal donde las ganancias dependen de la incorporación de nuevos participantes.

En este supuesto esquema, cada usuario fondea su cuenta en Knight Consortium y compran criptomonedas en la plataforma Rainbowex guiados por unas “señales de trading” provenientes de “La China” a través de Telegram. Sin embargo, no existe la cripto con la que operan los ahorristas que invirtieron.