Encontraron muertos a un padre e hijo en un supermercado tras estar dos días desaparecidos: las tres hipótesis

Una tragedia conmociona a Pilar tras la muerte de un padre y su hijo mientras realizaban trabajos de mantenimiento en un supermercado de la localidad de Boulogne. Los cuerpos de Carlos Heflin y su hijo Gonzalo fueron encontrados sin vida el lunes, luego de haber estado desaparecidos durante el fin de semana.

Otro hijo de Carlos, de nombre Braian, también estaba con ellos y sobrevivió milagrosamente. Se encuentra en estado de shock, mientras la familia exige respuestas sobre lo ocurrido. La primera versión que circuló fue que habrían sufrido una intoxicación. Sin embargo, la hija y hermana de los fallecidos insinuó otra versión de lo ocurrido en redes sociales.

La reconstrucción del caso

El suceso se reconstruye a partir del sábado, cuando Carlos y sus dos hijos fueron contratados para realizar tareas en la sucursal. La familia esperaba que volvieran al mediodía por un viaje que debían hacer hacia Hurlingham, pero no se supo más de ellos. De esta forma, comenzaron con la búsqueda.

Recién este lunes por la tarde se confirmó la tragedia. Los cuerpos de Carlos y Gonzalo fueron encontrados en las instalaciones del supermercado, mientras Braian fue trasladado de urgencia a un hospital.

Entre lo más llamativo del caso, se constató que el auto con el que fueron a trabajar había permanecido en el estacionamiento del super durante los dos días de búsqueda. Por lo tanto, nadie se percató de que ellos nunca habían salido del autoservicio.

Versiones: ¿intoxicación, encierro o caída?

Luego del doloroso hallazgo, comenzaron a circular varias versiones de lo sucedido. En primer lugar, se indicó que habían muerto por una intoxicación. Los tres involucrados tenían que pintar un tanque de 8 metros y, según afirmó la madre del joven fallecido, no recibieron mascarillas.

“Braian logró subir la escalera, parece, pero yo no sé lo que pasó porque no se acuerda nada”, declaró en diálogo con El Diario.

Por otro lado, la segunda hipótesis que trascendió fue que quedaron encerrados en el tanque de agua que estaban pintando. Sin embargo, Mariana Heflin (hija y hermana) expresó su dolor en redes sociales y destacó lo que supuestamente sucedió.

“Lamentablemente mi hermano Gonza y su papá fallecieron. Cayeron en un pozo donde estaban trabajando y estuvieron dos días ahí. Cuando los encontraron estaban sin vida”.

Hasta el momento, continúan las investigaciones pertinentes para determinar con claridad lo sucedido. Además, se aguarda por la evolución del único sobreviviente, Braian Heflin, para obtener una mayor información del hecho.

Dolor de esposa y madre

La madre del joven sobreviviente afirmó que este sigue en estado de shock ante el terrible hecho del que fue víctima y testigo.

“Mi hijo Braian sigue en shock todavía, no sabe bien qué pasó... Sólo pregunta por su hermano y su padre. Hoy le dijimos la verdad y tuve que llevarlo al Hospital Central de Pilar, donde le hicieron tomografía, radiología, análisis y todo salió bien, pero necesita urgente un psicólogo porque está en shock. No puede responder preguntas porque no sabe bien lo que pasó”, indicó.

Por otro lado, la mujer reclama que las autoridades policiales no tomaron en serio la desaparición de su marido e hijos.

“Nadie me tomó las denuncias, yo el domingo estuve en la comisaría 3° y 9° de Boulogne y no me quisieron tomar la denuncia. Me mandaron a Pilar porque ellos eran de acá, pero acá no me quisieron tomar la denuncia porque ellos se perdieron en Boulogne... Es una vergüenza lo que vivimos”, afirmó.

Agregó: “Yo no paré nunca de buscar a mi hijo. Estuve hasta la 3.30 de la mañana el domingo y no me decían nada, me mandaban de acá para allá como títere y ahora nos estamos lamentando por dos personas inocentes que no se merecían eso”.