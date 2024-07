El mendocino acusado de crear Fútbol Libre rompió el silencio: “No me considero un héroe”

El joven mendocino detenido en Godoy Cruz por su implicación en el sitio “Fútbol Libre” rompió el silencio y explicó sus razones en una entrevista con el medio Filo News.

Ezequiel Ponce aclaró que su intención no era lucrativa, sino simplemente permitir que los aficionados al fútbol pudieran ver los partidos que, según él, se habían vuelto inaccesibles con la desaparición de la plataforma “Fútbol Para Todos”.

“No me considero un héroe. Mi único propósito era que la gente pudiera ver los partidos como yo lo hacía”, sostuvo Ezequiel, quien se había hecho conocido bajo el seudónimo “Kahsad”.

El joven podría quedar en libertad condicional, mientras se define la pena que afrontaría por el delito de piratería.

La detención de Ponce, que tuvo lugar durante un allanamiento en su residencia en Mendoza, fue tendencia en el país, tras conocerse la identidad de la persona que le permitía a los futboleros mirar los partidos de forma gratuita.

Finalmente, el joven de 21 años y estudiante de Ciencias Políticas fue liberado el pasado lunes por el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro. La decisión de excarcelación se basó en su disposición a colaborar con las autoridades y en la ausencia de antecedentes penales.

Durante su tiempo bajo custodia, Ponce asistió a la investigación sobre sitios de piratería audiovisual, mostrando un interés en cooperar con la Alianza Contra la Piratería Audiovisual.

Ponce enfatizó que no considera su acción como un acto ilegal. “Lo que hice no rompió nada en términos informáticos. No gané dinero con esto; simplemente lo hice como un hobby. Soy un fanático que sufre porque no está ‘Fútbol Para Todos’”, contó.

Finalmente indicó que no tenía ninguna relación con la plataforma futbolera y concluyó: “Generaba los enlaces y por un error Futbol Libre los levantaba y los difundía masivamente”.

El fiscal Alejandro Musso, de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos, reveló en ese entonces que “No es la primera vez que sucede algo así. Todos conocemos que Fútbol Libre, Libre Fútbol, equipos de Megadeportes, son marcas que fueron manejadas por distintas personas que han caído con el tiempo”. El acusado tenía vínculo directo con la piratería que se realiza a través de los numerosos dominios.