El escalofriante mensaje que recibió el hermano de Loan Peña: “No alertes a nadie, sino no habrá trato”

Uno de los hermanos de Loan Danilo Peña mostró un chat extorsivo que recibió desde Chaco por parte de una persona que sostuvo que estaba con el menor y que no puede hablar porque sino “no había trato”.

En medio de la incertidumbre por la desaparición de Loan, Cristian Peña dio a conocer una conversación que tuvo por WhatsApp con una persona que dijo estar con el pequeño.

La captura muestra cuando el hermano llamó al contacto anónimo, quien le pidió que le escriba y le preguntó por Loan: “Sí, es mi hermano”, le respondió Cristian.

Luego, comenzó la parte en la que la persona lo extorsionó: “¿Querés hablar, escucharlo y negociar para que vuelva con tu familia?”.

“Él está bien. No quiero que alertes a nadie porque sino no habrá trato ¿ok?”, continuó el agresor. Al no recibir respuestas por parte de Cristian, el contacto dejó de escribirle y la conversación finalizó con un “chau” por parte del extorsionador.

El macabro chat del hermano de Loan con el presunto secuestrador

Fernando Burlando: “El ex comisario Walter Maciel era muy amigo del fiscal, entonces arrancamos muy mal

El abogado de la familia de Loan, Fernando Burlando, se mostró contundente sobre que la Justicia correntina tiene implicancia negativa en el caso y criticó a los fiscales que intervinieron en los primeros días de la causa.

“El ex comisario Walter Maciel era muy amigo del fiscal, entonces arrancamos muy mal”. En diálogo con Josefina Pouso por Hermosa Mañana en Splendid AM990, Burlando sentenció: “El objetivo más importante es cuidarlo a Loan en todo sentido. No solamente con las acciones de búsqueda. Lo único que importa es que aparezca, aunque la Justicia no crea lo mismo”.

A su vez, fue crítico respecto a la actuación de los primeros fiscales que tuvo el caso: “Los que intervinieron en primer término no tuvieron sentido común. Tal vez están tan involucrados que se hace difícil”. “Walter Maciel era muy amigo del Fiscal, entonces arrancamos -1000, muy mal”, manifestó. Con respecto al polémico tuit del gobernador Gustavo Valdés sobre la declaración de Laudelina: “Fue un loco o una persona que no quería que se investigue”.

“Se huele un clima de rareza. Son todos soberanos a los que le meten miedo. No es solo una sensación mía; los medios molestan de verdad. Hubo amenazas. Haciendo un vistazo a la topografía, te hace darte cuenta de que encontrar a Loan en el lugar no demoraba más de 15 minutos”, destacó.

En este marco, Burlando ratificó: “Hay una notoria obsecuencia del Poder Judicial con el político. Da asco. Estos hechos generan que muchos jefes desaparezcan del cuerpo policial. Acá ni siquiera investigaron a los sub alternos, a los del trabajo sucio...es como que nada”.