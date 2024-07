La angustia de la mamá de Loan al recordar a su hijo y contar su costumbre cuando iba a dormir

Mientras se peritan los teléfonos que abrieron ayer de los seis imputados por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, María, su mamá, lo recordó entre lágrimas. “Él no estaba acostumbrado a estar encerrado, eso me duele mucho, me da mucho miedo”.

Ya son 21 días desde el almuerzo en la casa de la abuela donde fue visto por última vez, cada vez hay más dudas, más hipótesis y pocas certezas de lo que le haya podido pasar al pequeño de 5 años.

La foto de Loan dirigiéndose al naranjal. Foto: NA.

Los padres de Loan recibieron al equipo de TN en su casa. En la entrevista, su mamá no pudo evitar quebrarse al mostrar ante las cámaras su cama. “Cuando se levantaba, su papá venía conmigo. Nos quedábamos acostados hasta las 7.30, 8 de la mañana”.

A Loan lo describieron sus padres como un niño libre que disfrutaba de bailar, andar en bicicleta y hacer música con un bandoneón de juguete. Le encantaba salir al campo y simular que trabajaba como su papá. “La moto guadaña, agarraba el rastrillo, cortaba el pasto de mentira” contó su papá.

En la noche, antes de dormir, le pedía a su mamá un objeto con el cual tenía mucho apego que lo ayudaba a conciliar el sueño. “El tenía una toallita chiquitita que cuando iba a dormir me la pedía ‘mami mi toalla’ y se chupaba los dedos. Eso me duele mucho a mí ahora”, dijo María.

Sobre el final de la nota, su familia volvió a insistir que Loan “no se perdió ni lo atropellaron”. Cabe recordar que Laudelina Peña, su tía, afirmó que al niño lo atropelló el matrimonio María Victoria Caillava y Carlos Pérez y que ellos la amenazaron y obligaron a plantar el botín en el campo.

El caso ya lleva 21 días.

Hay seis personas detenidas por la desaparición de Loan, todos estuvieron presentes en ese almuerzo familiar el jueves 13 de junio: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millap, Walter Maciel, María Victoria Caillava y Carlos Pérez.