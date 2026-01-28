Dos menores fueron detenidos tras intentar robar motos en Capital

El hecho ocurrió cerca de las 7, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de jóvenes que intentaban robar rodados en la vía pública, en la intersección de las calles Belgrano y Olegario Andrade.

Dos adolescentes de 16 años fueron aprehendidos este martes por la mañana luego de intentar sustraer motocicletas en el barrio Bombal, en la Ciudad de Mendoza.

El hecho ocurrió cerca de las 7, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de jóvenes que intentaban robar rodados en la vía pública, en la intersección de las calles Belgrano y Olegario Andrade. A partir de un trabajo conjunto entre personal policial y Preventores, se logró detectar mediante las cámaras de seguridad a varios sujetos que se desplazaban en motocicletas.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos abandonaron los rodados e intentaron darse a la fuga. Tras la implementación de un operativo cerrojo, efectivos lograron la aprehensión de dos menores en las inmediaciones de calles Suárez y 25 de Mayo.

Por disposición del ayudante fiscal se procedió al secuestro de dos motocicletas y al traslado de los menores al ETI, con intervención de Policía Científica. La causa quedó en manos de la Justicia de Menores.