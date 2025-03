Detuvieron al custodio de Diego Maradona por falso testimonio durante el juicio por su muerte

Coria recordó que el 11 de noviembre, dos semanas antes de la muerte de Maradona, retiró sus pertenencias del Sanatorio Olivos, donde el ex futbolista había sido operado. Ese mismo día, se dirigió a la casa de Benavídez, donde estuvo durante unas horas antes de irse.

Luego regresó el lunes 23 de noviembre, llevando consigo un bolso con ropa porque se quedaría varios días. Durante ese día, recordó que Maradona recibió la visita de su hijo menor, Dieguito Fernando, y su madre, Verónica Ojeda. El testigo continuó su relato mencionando lo que ocurrió el martes, el día previo a la muerte del futbolista. Ese día se levantó y pasó la mañana tomando mates con Jonatan Espósito, sobrino de Maradona, y Maximiliano Pomargo, asistente del Diez.

“Creo que el 24 lo vi a la tarde, que se levantó y se bañó con un duchador. Se volvió a acostar. Le pregunté si quería que lo afeite y me dijo ´no, otro día´”, recordó sobre su interacción con el exfutbolista. En cuanto al último contacto que tuvo con él, mencionó que fue esa misma noche, el 24, cuando entró a la habitación para arreglar la ficha de la luz. Ese fue su último intercambio con Maradona. "Diego me preguntó qué estaba haciendo, le dije que arreglarlo para que no quede la luz prendida. Me dio un beso y me dijo ´andá a descansar tranquilo´. Eran las 22 o 23 horas”, relató. “Cuando le llevaban el desayuno o almuerzo entraba y lo saludaba”, añadió.