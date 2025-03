El defensor de Agustina Cosachov afirmó que "Diego Maradona no quería internarse y sus hijas tampoco"

Se trata de Vadim Mischanchuk, el defensor de la profesional en el juicio, quien sostuvo: "Maradona no quería internarse y sus hijas tampoco". En este contexto, el letrado señaló que las hijas se opusieron a la propuesta planteada por Swiss Medical de que el ex jugador continúe el tratamiento en un centro de rehabilitación con un equipo de psiquiatría de apoyo: "Si no quiere, no quiere".