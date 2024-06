Desesperada búsqueda de Loan Peña: un rastrillaje aportó elementos claves y crece la tensión para encontrarlo

Las autoridades de Corrientes dieron nuevos detalles de la búsqueda contrarreloj de Loan Danilo Peña y confirmaron que el fiscal Juan Carlos Castillo imputó a los tres detenidos por el delito de abandono de persona. Buenaventura Duarte, ministro de Seguridad de Corrientes, informó en conferencia de prensa, desde uno de los rastrillajes, que el fiscal dictará la prisión preventiva contra los adultos.

“El fiscal imputó a las personas por el delito de abandono, por ser garantes del cuidado del menor. Se determinó esta calificación por el testimonio del papá que fue indagado en las últimas horas”, detalló el ministro. Asimismo, Duarte señaló que los tres menores que estaban junto a Loan fueron peritados en la Cámara Gesell.

“El resultado es que el nene se fue solo a un lugar distinto cuando volvía a la casa de su abuela y allí se perdió”. En una de las jornadas más determinantes del caso, tanto el ministro de Seguridad, como el Jefe de la Policía, destacaron que el menor de 5 años se habría ido solo y que no sabe regresar a la casa de su abuela “ya que era la primera vez que iba”.

Caso Loan Danilo Peña: El último parte policial

Hoy, tras el hallazgo de elementos importantes en la causa como, por ejemplo, una zapatilla, materia fecal, 10 huellas de pies y vómitos, el ministro destacó: “Estamos organizando un rastrillaje en la Estancia La Laguna donde 600 efectivos va a peritar la zona. Va a ser un trabajo intenso durante todo el día donde esperamos encontrar al menor”.

Duarte también destacó que, luego del testimonio de los menores, se logró encontrar una zapatilla de Loan: “Cuando fuimos hasta el lugar indicado por los chicos, a 2 o 3 kilómetros de donde vive la abuela, logramos hallar la zapatilla del menor y los padres la reconocieron”.

El Ejército se sumó a la búsqueda contra reloj de Loan en Corrientes. Foto: X / @MindefArg

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso Diario Época, esas huellas fueron localizadas en una zona de “sendero de tropa”, donde habitualmente suelen andar los animales vacunos, de muy difícil tránsito para las personas por la dificultad del terreno. Estaban en una zona de cañadas, a unos 2.5 kilómetros, hacia el noreste, del naranjal donde habría sido visto Loan la última vez y a poco más de 4 kilómetros de la casa donde llegó el jueves junto a su padre para visitar a unos familiares en Paraje Algarrobal.

Por su parte, Alberto Molina, Jefe de la Policía de Corrientes, dio a conocer detalles de los detenidos: “La mujer es ama de casa y su pareja empleado de una empresa, que ahora estaba de licencia. El otro es un changarín y alguno tendría antecedentes por el delito de abigeato”.

El funcionario destacó que, pese a que ya se rastrillaron varias hectáreas, “no se descarta ningún terreno” al explicar que el menor está desorientado y podría retomar cualquier camino. En el cuarto día de búsqueda, se sumaron efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal. Así como también, drones, un helicóptero, dos aviones, parapentes y agentes de diversas provincias.

Hallaron huellas y más pistas del nene de 5 años desaparecido en Corrientes.

Por último, según consignó Infobae acerca de la jornada intensa de rastrillajes, el ministro expresó: “Lo buscamos vivo, eso esperamos. Por las características que nos informaron vamos por ese camino, lo rogamos. Queremos que siga caminando para encontrarlo”. “Pedimos tranquilidad a la sociedad y a la familia. Hasta no encontrar a Loan no vamos a cesar la búsqueda”, concluyó Molina.

En tanto, el drone utilizado en horas de la noche, que además posee una tecnología de visión nocturna y detección del calor corporal, no logró detectar ningún cuerpo visible.

La palabra de la tía de Loan

Mientras los rastrillajes continúan a contrarreloj, Laudelina, tía del menor, habló con la prensa y contó cómo se desencadenó el caso: “Mi pareja está detenida porque estaba con Loan. Yo me encontraba en la casa de la abuela y ahí mi marido me llamó y me preguntó si el nene estaba acá”.

Búsqueda de Loan en Corrientes.

“Mi marido me cuenta que le peló una naranja y se la dio, pero que nunca observó que Loan se había ido por otro camino. El nene sí le dijo a los otros chicos que se iba a buscar a su papá, pero nunca a los grandes”, detalló Laudelina. Y agregó: “Creen que se quiso ir del lugar porque tenía miedo que los animales y el caballo se escapen”.

“Cuando me avisan habrá pasado cinco minutos y ahí salgo con mi celular a recorrer el monte, pero no lo encontramos”, manifestó la tía de Loan. Respecto a si el menor conocía la zona, relató: “No es la primera vez que Loan venía a esta casa. Lo que sí es que nunca había llegado con su papá en caballo solo”.

La familia de Loan sostiene que “había alguien en el monte y se lo agarró”: “Seguro le tapó la boca porque lo llamamos varias veces, lo buscamos y no pasó nada. No nos cuadra”. “Él jugaba con los chicos y hablaba. Es medio tímido, pero había buena relación”, destacó Laudelina en diálogo con TN.

Por último, la mujer expresó: “Queremos saber qué pasó, estamos todos desesperados”.

