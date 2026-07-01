1 de julio de 2026 - 11:17

Desde Nueva Zelanda, los rugbiers franceses escucharon nuevamente la acusación de la mendocina que no prosperó

La Corte de Mendoza trató la apelación al sobreseimiento de los deportistas galos Hugo Auradou y Oscar Jegou, quienes escucharon de manera virtual a los abogados, asistidos por una traductora.

Los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou escuhando desde Nueva Zelanda la audiencia. Foto Ramiro Gomez - Los Andes.&nbsp;

Los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou escuhando desde Nueva Zelanda la audiencia. Foto Ramiro Gomez - Los Andes. 

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Por Oscar Guillén

La Suprema Corte de Mendoza comenzó a tratar la apelación del sobreseimiento de los rugbiers franceses que fueron beneficiados por esta medida por la justicia provincial, tras ser acusados, en 2023, por una mendocina de 39 años, que dijo haber sido sido víctima de abuso sexual.

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Hace minutos, Hugo Auradou (23) y Oscar Jegou (22) comenzaron a escuchar nuevamente, de manera virtual —desde Nueva Zelanda y mediante la asistencia de una traductora—, las posiciones tanto de la abogada de la denunciante, Natacha Romano, como la de su propio defensor, Rafael Cuneo Libarona.

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Los ministros de la Corte Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llatser. Foto: Ramiro Gomez - Los Andes.

Los ministros de la Corte Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llatser. Foto: Ramiro Gomez - Los Andes.

Previo a la apertura de la audiencia que se desarrolló en la Sala 32 del tercer piso del Palacio de Justicia y fue presidida por el ministro de la Corte Dalmiro Garay Cueli, junto con José Valerio y Norma Llatser, hubo un tenso cruce mediático entre la denunciante y el letrado de Buenos Aires, algo que ya había ocurrido durante el desarrollo del proceso jurídico que terminó con el sobreseimiento de los deportistas galos.

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