Demoraron a un docente acusado de sacarle fotos a alumnas en un colegio

El fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de la Tercera Circunscripción Judicial, Federico Bergamín , espera los resultados de una serie de pericias informáticas para resolver la situación de un hombre joven que está realizando las prácticas de profesor y que fue denunciado de haberle sacado fotos a alumnas de una escuela secundaria de Rivadavia , sin autorización ni relacionadas con alguna actividad pedagógica específica.

Juicio en San Rafael: "Las roturas en la ropa de Gómez hablan más de un ataque que de una pelea"

El hombre denunciado fue demorado por la Policía y luego puesto a disposición de la Fiscalía, al tiempo que se reunían testimonios y elementos que permitieran aclarar los hechos y analizar si se está ante la existencia de un delito.

El denunciado es un practicante de la cátedra de Informática y la situación investigada ocurrió en la Escuela Técnica 4-119 Santa María de Oro, del distrito homónimo de Rivadavia.

Supuestamente la situación ocurrió en clase, cuando la docente a cargo del aula detectó que el docente practicante manipulaba su teléfono celular en forma llamativa , supuestamente sacándole fotos a algunas de ese curso.

La profesora interrogó al practicante y le exigió la entrega del celular, para luego informar a la dirección.

Supuestamente en el teléfono se observaron fotos y videos de las alumnas, tomas que no se correspondían con ninguna actividad que se estuviera desarrollando en clase, y por eso la institución decidió dar aviso a la Policía y a la Supervisión, situación que luego derivó en correrle vista a la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual.

Así, se ordenó el secuestro de dos teléfonos del practicante y de todo material informático que pudiera aportar algo a la investigación y se demoró al hombre, hasta tanto se pueda confirmar si hay presunción de delito y si corresponde que se ordene el procesamiento y la prisión preventiva.