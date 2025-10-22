22 de octubre de 2025 - 15:13

Horror en Santa Fe: asesinó a su ex pareja y al nuevo novio luego de una fiesta en su casa

Una noche marcada por la violencia en una vivienda de Reconquista culminó con dos muertes: una joven de 21 años y su pareja, de 36.

Doble crimen en Santa Fe
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un brutal doble crimen ocurrido durante la madrugada del domingo sacudió a la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, donde un empresario de 48 años asesinó a su ex pareja y al nuevo novio de ella, luego de una fiesta realizada en su propia vivienda.

Según informaron, el empresario había convocado a varios amigos y conocidos a una reunión en su domicilio. Entre los invitados se encontraban su ex pareja, identificada como Carol Mora (22) y el actual novio de la joven, Martín Amílcar Blanco (35).

Testigos relataron que, con el paso de las horas, el ambiente comenzó a tornarse tenso, marcado por discusiones y comentarios inapropiados que daban indicios de un desenlace violento.

En algún momento de la madrugada, el sospechoso tomó un arma de fuego y disparó contra la pareja sin previo aviso. Ambos perdieron la vida en el acto, mientras los asistentes huyeron del lugar conmocionados. Poco después, el empresario intentó deshacerse de los cuerpos y eliminar cualquier evidencia antes de abandonar la escena del crimen.

Fue su madre quien, al descubrir lo sucedido, dio aviso a la policía. Los agentes acudieron de inmediato y lograron detener al hombre, quien no ofreció resistencia y fue llevado a una comisaría cercana. Los investigadores sostienen que el móvil del crimen estaría relacionado con los celos y la negativa de la joven a retomar la relación sentimental.

Investigan un posible femicidio

El fiscal a cargo de la investigación, Rubén Martínez, confirmó que el acusado será imputado por homicidio doblemente calificado, con el agravante de femicidio en el caso de la joven. “Estamos ante un hecho de extrema violencia, con una motivación claramente pasional”, declaró en conferencia de prensa.

Por mientras los peritos trabajan en el análisis de las armas y los registros de cámaras de seguridad en la zona con el objetivo de reconstruir el recorrido del acusado después del crimen.

