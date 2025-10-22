Horror en Santa Fe: asesinó a su ex pareja y al nuevo novio luego de una fiesta en su casa

Una noche marcada por la violencia en una vivienda de Reconquista culminó con dos muertes: una joven de 21 años y su pareja, de 36.

Un brutal doble crimen ocurrido durante la madrugada del domingo sacudió a la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, donde un empresario de 48 años asesinó a su ex pareja y al nuevo novio de ella, luego de una fiesta realizada en su propia vivienda.

Según informaron, el empresario había convocado a varios amigos y conocidos a una reunión en su domicilio. Entre los invitados se encontraban su ex pareja, identificada como Carol Mora (22) y el actual novio de la joven, Martín Amílcar Blanco (35).

Testigos relataron que, con el paso de las horas, el ambiente comenzó a tornarse tenso, marcado por discusiones y comentarios inapropiados que daban indicios de un desenlace violento.

En algún momento de la madrugada, el sospechoso tomó un arma de fuego y disparó contra la pareja sin previo aviso. Ambos perdieron la vida en el acto, mientras los asistentes huyeron del lugar conmocionados. Poco después, el empresario intentó deshacerse de los cuerpos y eliminar cualquier evidencia antes de abandonar la escena del crimen.

Fue su madre quien, al descubrir lo sucedido, dio aviso a la policía. Los agentes acudieron de inmediato y lograron detener al hombre, quien no ofreció resistencia y fue llevado a una comisaría cercana. Los investigadores sostienen que el móvil del crimen estaría relacionado con los celos y la negativa de la joven a retomar la relación sentimental.