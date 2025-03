Confesión escalofriante: Néstor Soto reveló cómo mató a Catalina Gutiérrez y por qué no se suicidó

“Las conversaciones eran medio cortantes”, recordó él. En ese hilo, admitió que empezó a tardar, por lo que Catalina se enojó. “Estaba tensa y fría. Le dije que me iba a cambiar la ropa y me dijo ‘dale culiado, encima de que no me invitás (sobre la juntada del bowling) te tengo que esperar’”, contó.

“Me acuerdo que le contesté mal, me enojé y le dije ‘tomatela’. Ahí ella se enojó y me dijo ‘Nesti, no podés ser tan pelotudo’ y me pegó una cachetada”, agregó, según contó el DoceTV. “Yo reaccioné de la peor manera, nunca respondí así” , admitió antes de contar con detalles el aberrante crimen que cometió.

“Reaccioné con un golpe y le dije ‘Cati, me fui a la mierda, perdón’. Y cuando me estoy acercando ella me dice ‘pelotudo, me pegaste re fuerte’. Me agarra (de la remera) y estábamos los dos en el piso peleando”, comentó ante la atenta mirada del juez, fiscales, abogados y familiares de la víctima.

Momento del homicidio

“Ella estaba en el piso y me toca el cuello. Era una práctica que hacíamos antes. Ella me apretó fuerte la nuez y ahí se me apagó la tele. Ahí arranca Néstor Soto loco. Le agarro las manos, se las zafo y hago la maniobra del mataleón. Lo hice fuerte y lo dejé de hacer. Como que, no es que me cayó la ficha. En ningún momento paró ese estado de emoción. Cuando la suelto lo primero que hago es escucharla si estaba viva y ví que no”, sentenció.

IMAGEN SOLA.jpg Néstor Soto explicó de qué forma asesinó a su amiga Catalina Gutiérrez. Gentileza

Durante el cruel relato, los padres de la víctima lloraban y evitaban mirar la cara de Néstor Soto. Marcelo Gutiérrez se dio vuelta y mantuvo su cabeza contra la pared, mientras que la madre Eleonora Vollenweider se tenía la cabeza con su mano, sin poder creer lo que escuchaba.

Un suicidio que nunca ocurrió: “No tuve huevos”

Néstor Soto dijo que, tras darse cuenta de que Catalina estaba muerta, se puso nervioso y no sabía qué hacer. “Se me pasó por la cabeza matarme, agarrar el auto y chocar. Vi arriba de la heladera el alcohol y dije ‘me prendo fuego acá en el departamento’. No sabía qué hacer, iba y venía”, expresó.

En ese instante, sólo decidió sacar a Catalina del depto y llevarla a su casa. “Ahí agarré la cinta, se la puse para llevarla y se zafa. La subo al auto y en ningún momento se me fue de mi cabeza el ‘qué está pasando’. No entendía nada. De golpe iba al bowling y de golpe estaba con Cati atrás”, añadió.

Sin embargo, Soto contó que comenzó a manejar y llegó al barrio Ampliación Kennedy. “Freno en un lugar, no quería manejar más, me quería matar. Agarro el alcohol, tiro en el piso y me tiro a mí. Prendo un fósforo y se empieza a prender despacito”, admitió en su relato.

Pero agregó: “Ahí es cuando no me dieron los huevos, el fuego avanzaba paulatinamente y arranqué a caminar”. En ese momento abandonó a su amiga de la facultad muerta en su Renault Clio.

Confesión de Néstor Soto

Néstor Soto aseguró que mientras caminaba a su departamento desde el descampado ya sabía lo que le esperaba y que en ese trayecto empezó “a fingir”. “Perdón por no haber tenido los huevos en el momento de decir que maté a una persona”, se disculpó.

Luego, retomó sobre la trama que creó: “Me llamó Ele y empecé a hacerme el boludo. No tenía huevos para contarles a ellos. Llegué a mi departamento, me cambié y me pasó a buscar Zaza”.

Néstor Soto declaró en la Fiscalía por el femicidio de Catalina Gutiérrez. (Pedro Castillo / La Voz) Néstor Soto declaró por el femicidio de Catalina Gutiérrez. (Pedro Castillo / La Voz)

“Yo sabía que íbamos a terminar en una comisaría entonces cuando me llevan yo lloraba porque era el único que sabía la verdad”, reconoció y continuó: “Cuando llego a la comisaría vi al papá, a la mamá, a la hermana y dije ‘ni en pedo hablo acá’. Seguí mintiendo. Dicen que se me vio nervioso. Y sí, más vale”.

Luego de eso, el asesino de Catalina Gutiérrez recordó cuando Eleonora Vollenweider lo abrazó en la comisaría para consolarlo. “Se me acercó y me abrazó como consolándome a mí y a mí me daba asco, si yo lo hice. Me estaban tratando así y me daba asco, me sentía sucio”, sostuvo.

Más tarde, cuando la Policía lo buscó para declarar, Soto se quebró y confesó el homicidio. “No aguanté más, exploté llorando y dije ‘me arruiné la vida señor, me arruiné la vida’ y empecé a hablar del papá de Catalina y del hecho”, recordó.