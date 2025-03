Conducía ebrio y cuando le hicieron el test de alcoholemia dio un 1.200% más del máximo permitido

Claramente, el hombre no podía ni mantenerse en pie de lo borracho que estaba. Esto quedó constatado al demostrarse que circulaba en moto con 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre, 13 veces más que el máximo permitido en la provincia, que es de 0,2 . Fue la marca de alcoholemia más alta registrada durante el fin de semana largo en los controles realizados en rutas y caminos de todo el país, según informó la ANSV.

Detrás del santafesino quedó un automovilista de Salta , que pese a su resistencia inicial terminó por acatar la orden de una inspectora local, solo para confirmar que había tomado demasiada cerveza. A juzgar por la medición del alcoholímetro: 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre . Ambos casos compartieron una condición agravante: no solo conducían en estado de ebriedad, sino que además no llevaban consigo la licencia de conducir, requisito obligatorio e inexcusable.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1904559074139619624&partner=&hide_thread=false DERRAPÓ A METROS DE UN CONTROL, LO ASISTIERON Y SU ALCOHOLEMIA ERA "VOLADORA"

- Fue en Roldán, Santa Fe.

- Y el conductor dio 2.64 de alcohol en sangre. pic.twitter.com/1gs7U02PXV — Vía Szeta (@mauroszeta) March 25, 2025

Mientras esperaba a que el alcoholímetro confirmara lo que los inspectores advertían a simple vista, el motociclista, que estaba sentado sobre el guard-rail, cayó de espaldas. El hombre debió ser asistido y su moto fue retenida por las autoridades.

Automovilista borracho en Salta

El otro hecho grave se registró en el ingreso a la ciudad de Salta, sobre el kilómetro 1.587 de la Ruta Nacional 9. Se trató de un control realizado en conjunto por personal de la ANSV, de la policía provincial y de agentes de Tránsito local, el viernes por la mañana.

. Un automovilista de 41 años manejaba con casi 2 gramos de alcohol por litro sangre en Salta Un automovilista de 41 años fue detectado manejando con casi 2 gramos de alcohol por litro sangre, en el acceso a la ciudad de Salta. X

Durante ese operativo se fiscalizaron más de 2500 vehículos y se detectaron cinco alcoholemias positivas. El registro más alto fue el de un conductor de 41 años, a quien luego de dos intentos –y de que se le informara que no tenía más de tres– el test le marcó que tenía 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. No solo se confirmó, in situ, que circulaba sin licencia de conducir, ya que las autoridades constataron además que el hombre acumulaba varias infracciones de tránsito previas.