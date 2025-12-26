Condenaron a 12 años de prisión al maestro de Kung Fu que abusó de alumnos en una escuela de Chacras

La Justicia condenó hoy al maestro de Kung Fu acusado de haber abusado sexualmente de alumnos a los que les daba clases en una escuela ubicada en Chacras de Coria , Luján .

Esta mañana, los jueces Carmen Magro Mauricio Juan, Ariel Spektor impusieron una pena de 12 años de prisión a Gerónimo Rubén Peralta (34) por algunos de los 5 casos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante , agravados por estar encargado de la guarda y la educación de las víctimas que, inicialmente fue imputado.

El 6 de noviembre pasado, durante los alegatos, la fiscal de Delitos Sexuales Laura Nieto había solicitado al tribunal una pena de 18 años de prisión para el instructor de artes marciales .

En esa instancia, los abogados de las familias de los denunciantes, Mariano Tello y José Luis Calvo, solicitaron una pena de cárcel de 20 años, por los mismos delitos por los cuales se instruyó la causa.

En la última audiencia de alegatos los defensores de Peralta, los abogados Martín Ríos, Alejandro Litta y Belén Acevedo, habían solicitado la absolución de su cliente.

Cinco alumnos lo denunciaron

Peralta fue detenido a finales de marzo de 2023, cuando ya había sido imputado por un caso y había sido denunciado por otros cuatro padres.

El profesor de artes marciales impartía clases en la Escuela Shen de Artes Marciales, ubicada en la calle Italia al 5700 de Luján y también en la sede de Ciudad de la misma institución.

En agosto de 2022 un adolescente se autolesionó en la escuela a la que concurría, lo que despertó alarma en sus padres y en los terapeutas que lo trataron.

El joven terminó confesado que había sido abusado por su profesor, quien lo habría llevado a un cuarto ubicado en la escuela de Kung Fu y allí lo habría sometido a tocamientos. El hecho fue denunciado y la fiscal Rumbo imputó al denunciado por abuso sexual simple, agravado por estar a cargo de la guarda de las víctimas y el acusado quedó en libertad.

Pero luego, en marzo de 2023, tras la denuncia de otros padres, el “sensei” sumo a su expediente el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por estar a cargo de la guarda de las víctimas. En este caso el adolescente aseguró que el hombre lo habría masturbado. Tras esto, el imputado quedó detenido.

Días más tarde otro alumno volvió a denunciarlo. Luego, en abril de 2023 otros tres alumnos presentaron denuncia en la fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

En julio de 2023, la jueza Miriam Núñez había ordenado que el profesor siguiera preso, al dictar la prisión preventiva, en tanto que los defensores habían solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria durante la audiencia.

En esa instancia, la fiscal de Delitos Sexuales Virginia Rumbo y los querellantes, habían sostenido la acusación por 5 casos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante, agravados por estar encargado de la guarda y la educación de las víctimas, delitos que tienen penas que van de los 8 a los 50 años de prisión.

En tanto que la defensa había solicitado que tres casos debían ser caratulados como abusos sexuales simples y los otros dos no tenían peso para ser considerados delitos. Pero este pedido no prosperó.