Colegas del juez denunciado por acoso sexual entregaron a la Corte los chats implicados en el escándalo

Los mensajes de la polémica

Según informó La Nación, lo que llevó a la auxiliar letrada a formalizar la denuncia fue un mensaje enviado por García Maañón en un grupo de WhatsApp institucional. En ese espacio, el juez sostuvo frente a todos los integrantes de la Cámara que no deseaba trabajar más con ella. Además señaló que la funcionaria judicial ya había cometido errores en su gestión anterior.

Como reacción, la mujer reenvió al mismo grupo un audio privado que el magistrado le había enviado en abril pasado, donde expresaba su “atracción sexual” hacia ella. Luego, decidió abandonar el grupo, no sin antes escribir: “Gracias doctores y disculpen, nuevamente”.

En ese audio, que tiene una duración de ocho minutos, el presidente del tribunal, de 76 años, le decía: “Te fui tan sincero, no creo que otro tipo te lo haya dicho tan claro. Me parecés atractiva, y bueno, todo genial, me encantaría tener algo con vos”; “soy muy auténtico, te dije a vos que me atraías, que me hubiera encantado tener una relación con vos del nivel que sea”; “quería ir a comer con vos. Movernos en otro contexto, porque me parecés muy atractiva, hay mucha atracción sexual de mi parte, por lo menos”.

Tal como se detalló, ese escrito fue remitido a la Suprema Corte el lunes anterior. Al día siguiente, la mujer formalizó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario del máximo tribunal, donde relató los episodios de abuso sexual y laboral que, según manifestó, vivió desde que García Maañón asumió como presidente de la Cámara en marzo pasado.