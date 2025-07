Denunciaron a un juez bonaerense por acoso sexual y abuso de poder

En su presentación ante la Justicia, la funcionaria señaló una serie de hechos que se dieron después de que rechazara de forma tajante mantener una relación afectiva o sexual con el magistrado. Entre ellos, el cambio en la dinámica de trabajo: ya no era recibida a solas en el despacho, se le asignaban tareas menores, se centralizaban los trámites en otros funcionarios y se instaló un clima de desprecio hacia su persona.

“Pasé del respeto al miedo”, aseguró la mujer y agregó que comenzó a sufrir síntomas físicos como temblores, palpitaciones y crisis de llanto incontrolables. En otro pasaje de la denuncia se refirió al momento en que, tras entregarle una resolución, García Maañón habría manipulado su arma reglamentaria frente a ella: colocó el cargador, efectuó un movimiento que generó un ruido metálico, y pasó el cañón cerca de su rostro.

Respecto a este último episodio denunciado, la funcionaria afirmó: “Quedé como helada”. También detalló expresiones intimidantes vinculadas al uso de armas, el relato de un episodio en el que mató a dos sospechosos “en defensa propia” y una supuesta red de contactos en la Suprema Corte y en fuerzas policiales.

El juez de San Isidro había matado a dos ladrones

El juez Ernesto Ángel Anastasio García Maañón además es campeón de tiro y karate. Sin embargo, su nombre fue noticia nacional cuando hace dos años mató a dos delincuentes. Según detalló Infobae, el episodio de inseguridad en el que estuvo involucrado el juez ocurrió el 1 de julio de 2023.

Todo ocurrió un sábado, cuando un grupo de adolescentes quisieron asaltar al estilo “piraña” a Maañón, en el partido bonaerense de Quilmes. En aquel momento, el juez salía de un polígono de tiro junto a su custodio.

Se trató de al menos cinco ladrones que lo atacaron cuando abordaba su auto, un Renault Capture. El juez le disparó a tres de ellos. Dos, de 18 años, murieron. El restante, de 16 años, fue internado en grave estado. Para el fiscal del caso, Martín Conde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Quilmes, el magistrado actuó en legítima defensa.

Como magistrado, cargo al que accedió a fines de los ‘80, siempre en el departamento judicial de San Isidro, tuvo en sus manos expedientes resonantes: la muerte de Diego Maradona -donde actuó como suplente-, el crimen de María Marta García Belsunce y el asalto a “Baby” Etchecopar y también debe decidir sobre la libertad de Robledo Puch.

El mensaje que motivó la denuncia contra Maañón

Según informó el citado medio, lo que llevó a la auxiliar letrada a formalizar la denuncia fue un mensaje enviado por García Maañón en un grupo de WhatsApp institucional. En ese espacio, el juez sostuvo frente a todos los integrantes de la Cámara que no deseaba trabajar más con ella. Además señaló que la funcionaria judicial ya había cometido errores en su gestión anterior.

Como reacción, la mujer reenvió al mismo grupo un audio privado que el magistrado le había enviado en abril pasado, donde expresaba su “atracción sexual” hacia ella y afirmaba que eso no afectaría la relación laboral. En el audio, del que adjuntó la transcripción, García Maañón insistía en que sabía “separar las cosas”. También afirmaba que le gustaría “tener algo” con ella y que había “mucha atracción sexual” de su parte, pero que si no se daba, no insistiría.

“Si algo entiendo es de mujeres y caballos”, advertía el mensaje en un tono que la denunciante calificó como cosificador y ofensivo. La denuncia apunta también que el magistrado utilizaba su autoridad para evitar que ella se comunicara con otros jueces, y que condicionaba su desempeño a un vínculo de cercanía personal.

Ahora, entre las medidas solicitadas, la denunciante pidió el cambio de dependencia laboral y que se tomen declaraciones a jueces, juezas y personal de la Sala Primera para evaluar el trato dispensado por García Maañón, particularmente hacia las mujeres. Por último, la auxiliar letrada manifestó su temor a sufrir represalias.

Luego aseguró que por mucho tiempo prefirió el silencio por miedo y angustia. “Hoy estoy con licencia psiquiátrica por trastorno de ansiedad, lloro todo el tiempo”, escribió. Y concluyó solicitando garantías para proteger su integridad psíquica, laboral y personal.