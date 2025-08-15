Cayó en un barrio porteño un narco brasileño que se operó los pómulos para no ser identificado

Un narcotraficante brasileño que estaba prófugo de la Justicia de su país fue detenido en el barrio porteño de Villa Crespo . El hombre se había sometido a una cirugía plástica en los pómulos para modificar su aspecto y evitar ser identificado.

Está acusado de integrar una organización criminal dedicada a la distribución y venta de estupefacientes a gran escala .

La captura estuvo a cargo de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal Argentina, en un operativo realizado a requerimiento de la Oficina Central Nacional de Interpol en Brasilia.

El detenido, buscado por el Poder Judicial de Brasil, habría actuado como nexo clave para la compra mayorista de drogas destinadas a dos de las bandas más peligrosas de ese país y de América Latina: el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Terceiro Comando Puro (TCP).

Según la investigación, el acusado se había fugado en 2023 de la Prisión Industrial Esmeraldino Bandeira, donde cumplía una condena de 14 años por asociación ilícita y tráfico de drogas.

A partir de un intercambio de información entre Interpol Brasil y la Unidad de Apoyo a las Investigaciones sobre Prófugos (FIS) en Argentina, se identificaron vínculos y posibles domicilios.

Las tareas de seguimiento revelaron que entrenaba artes marciales mixtas en un gimnasio de Villa Crespo y vivía con una mujer brasileña en Palermo. Finalmente, fue arrestado en la calle Beláustegui al 400 y quedó a disposición de la Justicia para su extradición.