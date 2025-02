Búsqueda de Liam en Córdoba: qué se sabe del nene desaparecido mientras los padres dormían la siesta

Liam fue visto el sábado 22 de febrero por última vez jugando con sus hermanos cerca de un tractor en un cortadero de ladrillos, donde trabaja su familia de origen boliviano. Se estima que su desaparición ocurrió entre las 13.30 y las 17, mientras sus padres dormían la siesta . Los hermanos no notaron su ausencia hasta que fueron llamados a tomar el té .

Liam alerta sofía.jpeg Rige la Alerta Sofía en la búsqueda de Lian.

La fiscal de instrucción N°2 de Bell Ville, Isabel Reyna, señaló que la causa está bajo secreto de sumario y que no se descarta ninguna hipótesis: "Nosotros no descartamos ninguna hipótesis. La principal, la que más se ve que se está trabajando, es que habría salido caminando, pero no se descartan otras hipótesis”, afirmó la fiscal en declaraciones radiales.