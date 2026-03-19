19 de marzo de 2026 - 08:58

Activaron la alerta Sofía por la desaparición de una nena de 2 años: la madre asegura que la secuestró un circo

Esmeralda Pereyra López fue vista por última vez este miércoles en el barrio San José Obrero, en Cosquín. Su madre sospecha que fue secuestrada y apunta contra un circo que se retiró de la zona.

Alerta Sofía en Córdoba: buscan desesperadamente a una nena de 2 años desaparecida en Cosquín.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La ciudad de Cosquín está conmocionada tras la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una pequeña de dos años de edad. El Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía, el sistema de emergencia rápida para la búsqueda de menores en alto riesgo.

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La búsqueda comenzó este miércoles por la tarde en el barrio San José Obrero. Según la declaración de su madre, Tania López (24), ella perdió de vista a la niña alrededor de las 14:30 mientras preparaba el almuerzo. Fue el abuelo de Esmeralda quien, al llegar a la vivienda minutos después, advirtió que la menor no estaba.

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La mamá de Esmeralda sospecha de un circo

En diálogo con TN, Tania López manifestó su sospecha de que a su hija "se la llevaron" y vinculó el hecho con un circo que estaba instalado cerca de su casa y que se desarmó justo después de la desaparición.

"Me están diciendo que mi hija está ahí, en el medio de muchos niños. No sé qué circo es porque no conozco la zona. Es lo que dicen los vecinos", expresó la mujer, quien además aseguró que no le permitieron ingresar al predio para verificar si la niña se encontraba allí.

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Esmeralda Pereyra López, la pequeña de 2 años desaparecida en Córdoba.

Esmeralda Pereyra López, la pequeña de 2 años desaparecida en Córdoba.

Tania describió los últimos instantes con su hija: "Estaba ahí con ella, en un segundito fue yo la había cambiado, le había sacado el pañal, fue un segundo que me arrebataron a mi hija. Estaba la puerta del patio abierta porque mi mamá estaba lavando ropa, pero no sé si me la sacaron del patio o la puerta de enfrente".

La Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín, a cargo de la Dra. Silvana Pen, encabeza un despliegue masivo con rastrillajes terrestres, drones y colaboración vecinal.

La menor mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, pelo castaño claro y viste un body gris.

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"Lo único que quiero es que sigan compartiendo la foto de mi hija por todos lados, tiene que aparecer viva y sanita, no me dejen sola en esto, que todos los que tengan que intervenir lo hagan no quiero quedarme sin mi bebé, sé que mi hija va a volver conmigo", dijo la mamá

Además, esta mañana lamentó: "Tiene que aparecer viva y sanita, no me dejen sola en esto. Siento que se la tragó la tierra... No tengo palabras para decir nada, estoy destrozada, no sé nada de mi hija, no tengo novedades".

Ante cualquier información o dato sobre el paradero de Esmeralda, las autoridades pidieron comunicarse de forma urgente con la línea 134 o al 911.

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