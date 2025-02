Paso a Chile: el primer lunes de febrero arrancó con casi tres horas de demora

Dicen que febrero es el mes por excelencia de las vacaciones de los chilenos , pero este año eso no frena el éxodo de miles de argentinos que aprovechan días más "tranquilos" en cuanto a gente para disfrutar de las playas del Pacífico y las compras baratas en malls, ferias y outlets en el vecino país.

En el paso terrestre Cristo Redentor, que une Mendoza y Valparaíso, hubo un aumento anual del 119,2% de argentinos en diciembre de 2024 respecto a mismo mes de 2023, último dato disponible en el Servicio Nacional de Turismo chileno (Sernatur). En cifras se traduce a 118.388 turistas que cruzaron por este corredor bioceánico.

Otro que destaca es el paso Agua Negra, que conecta San Juan y Coquimbo, con un 30% más de cruces al comparar enero de 2025 con el de 2024, según informó el diario Emol.

"Creemos que en febrero no debiera cambiar la tendencia. Creemos que va a ser una buena temporada la de este verano. Y evidentemente que en febrero toman más vacaciones los chilenos, lo que no significa que turistas argentinos no sigan llegando. Al contrario, creo que va a haber todavía importantes flujos de turistas argentinos, por el tema del turismo de compra", declaró Máximo Picallo, de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga).