Reestructuración éxito de la deuda: ¿clima de esperanza?

El exitoso canje de la deuda abre perspectivas optimistas. Como decíamos en un artículo anterior (Renegociación de deuda: ¿una propuesta inteligente?, Los Andes, 19/06, pág. 10), el objetivo era lograr por lo menos dos de los siguientes beneficios: reducción del capital, baja de intereses y extensión del plazo.

*************************

Las conclusiones principales son las siguientes:

1. En la deuda sometida a legislación extranjera, de us$ 66.238 millones, la adhesión de acreedores fue del 93,5% y la activación de las cláusulas de acción colectiva (son las cláusulas innovadoramente introducidas por nuestro país, que establecen que, si un determinado porcentaje de acreedores adhiere al canje, el resto obligatoriamente también debe hacerlo, lo cual aleja a los fondos buitre) llevó el porcentaje reestructurado de esta deuda al 99,1%

2. Se logró una disminución del 3% en el capital de los bonos globales (que son los que se negocian en mercados internacionales), manteniendo los valores de los provenientes de los canjes de 2005 y 2010.

3. La tasa de interés se redujo de más del 7% al 3,07%, lo que produjo un ahorro de us$38.675 millones de dólares. Al sumar a esto la quita de capital, la reducción neta sería de us$42,346 millones.

También cayó ahora casi a la mitad el denominado “riesgo argentino” (que mide el diferencial de rendimiento entre la deuda argentina y emisiones similares de USA), ubicando al índice en su menor nivel en un año, aunque todavía se mantiene en cifras elevadas.

4. Se ampliaron sustancialmente los plazos, lo que hace que la deuda sea más sostenible.

5. Similares resultados se lograron con la deuda sometida a la ley argentina, con un nivel de aceptación del 98,8%.

El total reestructurado alcanzó a us$ 41.724 millones.

El canje implicó la entrega de nuevos títulos en dólares bajo legislación argentina, con vencimientos en 2029, 2030, 2035, 2038 y 2041.

También se entregaron bonos en pesos ajustados por inflación, por aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER – del Banco Central) Boncer 2026 y 2028 por $ 57.683 millones.

Todos con tasas de interés nulas o muy reducidas.

**********************.

Vienen ahora tres etapas importantes:

6. La negociación con el Fondo Monetario Internacional, con un acuerdo previsible en los primeros meses de 2021. El FMI no hace reducciones sustanciales de interés, salvo quita de punitorios, ni quitas de capital, por lo que la aspiración principal es la extensión de plazos. Usualmente hay dos tipos de acuerdos con el FMI:

a) Los acuerdos stand-by, como el que se firmó en 2018 por us$ 45.315 millones y debía comenzar a cancelarse en 2021. Son acuerdos rápidos, para salidas de crisis de financiamiento externo, con un periodo de rembolso que suele ser de ocho cuotas trimestrales a partir de los 3 ¼ años de otorgado.

b) Facilidades extendidas, con plazos entre 4 y 10 años, con la complicación de que suelen exigirse condicionalidades estructurales vinculadas con las legislaciones laborales y de jubilaciones.

7. Acuerdo con el Club de París (conjunto de acreedores formado por Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Francia y Países Bajos). Esta deuda es de larga data. Se renegoció un plan de pagos en 2014 pero se incumplió en 2019, ya que no se canceló la cuota que vencía en mayo de ese año. Debían pagarse us$1.900 millones. Por el incumplimiento, la tasa se elevó al 9%, lo cual implicó intereses punitorios por us$900 millones. No se podría renegociar esta deuda antes de conocer el acuerdo con el FMI, en cuyo Consejo Directivo (“board”) están prácticamente los mismos funcionarios de los países miembros del Club de París.

8. Reestructuración de deudas provinciales en dólares, lo cual está coordinado por la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, ante acreedores externos que en buena proporción coinciden con los fondos de inversión que accedieron a reestructurar la deuda del país. La deuda total (cifras en millones de us$) es de unos us$ 11.000 siendo las principales deudas: Buenos Aires us$ 7.148, Córdoba us$ 1.928; Neuquén us$ 900; Chubut us$ 700; Mendoza us$ 590, Entre Ríos us$ 500; Río Negro us$ 300; La Rioja us$ 250; Jujuy us$ 210; Salta us$ 135.

9. Junto con estos procesos se intentará seguir normalizando los parámetros económicos fundamentales, logrando un delicado equilibrio entre el cumplimiento de los compromisos externos, razonable inflación y un crecimiento inclusivo.

En ese marco, los principales factores que definirán las perspectivas económicas merecen ser desarrollados en una próxima nota.

10. El interrogante es, si logrado el éxito de estos diversos niveles de reestructuración de deuda, podremos iniciar, por fin, y a pesar de la pandemia, un proceso de desarrollo inclusivo o si en cambio, al igual que en el castigo infligido en la mitología griega a Sísifo, estaremos condenados a empujar cuesta arriba por una montaña una pesada roca que, antes de llegar a la cima, vuelva a rodar hacia abajo, repitiéndose una y otra vez el frustrante y absurdo proceso.

*El autor es Profesor Emérito UNCuyo.