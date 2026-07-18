18 de julio de 2026 - 00:20

Recuperar el tiempo, la deuda silenciosa del cuidado en salud

La consulta habilita el irremplazable vínculo médico-paciente, que sigue siendo fundamental en el diagnóstico y en el tratamiento.

La consulta médica es, en sí misma, una herramienta clínica.

La consulta médica es, en sí misma, una herramienta clínica.

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Los Andes | Raúl Sala
Por Raúl Sala
Director médico de En Casa

La medicina ha ido incorporando en los últimos años herramientas que ayudaron a resolver muchas de las problemáticas en el sistema de salud. La tecnología permitió, por ejemplo, acortar tiempos, ampliar el acceso y mejorar la precisión diagnóstica. Sin embargo, en ese proceso también empezó a instalarse una idea silenciosa: que el cuidado puede ser reemplazado, delegado o incluso automatizado.

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La práctica cotidiana muestra otra cosa. En el consultorio, vemos pacientes que llegan con recorridos fragmentados e intervenciones de diversos profesionales pero con escaso acompañamiento.

Se trata de una cuestión que conjuga tanto lo organizativo como lo cultural. Se diluyen responsabilidades, se acortan tiempos y se naturaliza una forma de atención donde lo vincular pasa a segundo plano.

Para los que ya peinamos canas, no fue hasta hace mucho cuando el cuidado era una tarea compartida entre el sistema de salud, la familia y la comunidad. Hoy esa red está debilitada. Las instituciones enfrentan fuertes restricciones económicas al igual que muchos hogares, y esos ajustes fueron acotando el acompañamiento hasta intervenciones puntuales.

Frente a este escenario, una de las primeras decisiones que podemos tomar es recuperar algo que parece simple, pero no lo es: el tiempo.

La consulta es, en sí misma, una herramienta clínica. Permite escuchar, comprender el contexto del paciente, anticipar dificultades y construir un plan de cuidado que no dependa exclusivamente de la prescripción. Habilita además el irremplazable vínculo médico-paciente, que sigue siendo fundamental en el diagnóstico y en el tratamiento.

Permitirse pausar la dinámica de la medicina express también sirve para articular mejor el trabajo con otros profesionales. Porque cuidar, lejos de tratarse de una tarea individual, requiere equipos, miradas complementarias y redes de contención que acompañen a los pacientes más allá de la instancia hospitalaria.

La tecnología, por su parte, seguirá avanzando y será cada vez más necesaria. Pero conviene no perder de vista que esta no puede ni debe reemplazar la escucha y el sostén emocional a una persona que atraviesa una enfermedad.

En muchos casos, las soluciones tecnológicas surgen para compensar una ausencia, ya sea la falta de tiempo, de profesionales o de estructura. Son herramientas valiosas, aunque no pueden convertirse en el centro del modelo de atención.

Hablar de innovación en salud en pleno 2026 implica revisar prácticas. En un sistema exigido y en transformación, el desafío no se limita a sumar más máquinas o dispositivos, sino recuperar algo que nunca debería haberse perdido: la presencia, la continuidad y el compromiso con el otro.

No es una tarea menor, pero posiblemente sea una de las formas más concretas de mejorar la calidad del cuidado.

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