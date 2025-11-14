Mendoza, otra vez entre las mejores: el orden fiscal como bandera

El respetado ranking fiscal de Empiria Consultores ubica a nuestra provincia bien arriba a nivel país, en un 2025 donde muchas provincias se han deteriorado. Así, Mendoza consolida un modelo de gestión ordenada, eficiente y previsible que es el faro al que apunta el gobierno nacional.

Alfredo Cornejo, junto a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; de Catamarca, Raúl Jalil y de Jujuy, Carlos Sadir, que participan de la mesa de cobre en el “Finance Day & TSX Roadshow” en Mendoza.

La consultora Empiria difundió su Ranking Fiscal Provincial, correspondiente al segundo trimestre de 2025, y los resultados vuelven a confirmar algo que desde hace tiempo venimos sosteniendo: cuando hay orden, planificación y responsabilidad, los resultados positivos no tardan en llegar. En un contexto nacional donde la mayoría de las provincias muestran un deterioro fiscal respecto de 2024, Mendoza no solo se mantiene entre los primeros lugares, sino que reafirma su trayectoria de equilibrio y buena gestión. Este indicador no es menor: pondera autonomía financiera, resultado fiscal, exposición al endeudamiento y calidad del gasto, cuatro atributos que distinguen a los gobiernos que gestionan con brújula de aquellos que solo improvisan.

Mendoza exhibe uno de los porcentajes más altos, a nivel país, de generación de recursos propios y esto no es casualidad, la coparticipación nacional per cápita no nos favorece para nada. De esta forma, en un contexto donde las transferencias nacionales discrecionales se reducen y la actividad económica aún no despega del todo, esta capacidad de autofinanciamiento se transforma en un activo estratégico. La autonomía no se declama: se construye con disciplina fiscal, con orden administrativo y con una matriz productiva diversificada, que aporta base recaudatoria. Y Mendoza viene fortaleciendo ese camino desde hace más de una década, sosteniendo políticas estables sin depender del color político del gobierno nacional de turno.

Aún más relevante resulta el comportamiento del resultado fiscal. Mientras muchas provincias retrocedieron, en un año difícil en lo recaudatorio, Mendoza logró mantener el superávit fiscal y avanzar en el ranking. Esto no es fruto del azar: responde a decisiones políticas sostenidas, como la programación del gasto sin desbordes, la priorización de obras estratégicas por sobre las de rédito inmediato, el manejo prudente del empleo público y la eficiencia en el uso de los recursos.

A la vez, la provincia mantiene una exposición financiera manejable, con un endeudamiento sobre ingresos totales similar a Córdoba (provincia comparable) y muy por debajo de Buenos Aires (la más endeudada de todas). Esto otorga margen de maniobra para continuar financiando infraestructura y crecimiento sin comprometer la estabilidad futura. Mientras otros distritos deben destinar cada vez más recursos a intereses o pagos de capital, Mendoza sigue administrando su deuda con previsibilidad y responsabilidad, lo que refuerza la confianza de inversores y organismos.

Finalmente, otro de los indicadores más relevantes del ranking de Empiria es la calidad del gasto, dimensión donde Mendoza vuelve a sobresalir. No se trata solo de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta y en qué prioridades. Mientras muchas provincias incrementaron su gasto corriente por encima de lo razonable, Mendoza mantuvo una estructura más equilibrada, con una asignación de recursos orientada a obras estratégicas, infraestructura productiva y programas que generan valor a largo plazo, evitando la expansión descontrolada del empleo público o gastos ineficientes. Este patrón de gasto inteligente —menos impulsivo y más planificado— explica porqué, aun en un contexto nacional adverso, Mendoza mejora su desempeño fiscal sin sacrificar inversión ni servicios esenciales. La calidad del gasto es, en definitiva, la diferencia entre un Estado que administra y un Estado que se desborda. Y Mendoza optó por administrar.