Mendoza hacia el alto rendimiento

Este 2021 en marzo, Mendoza será sede de una clínica sin precedentes. Deportistas de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza se reunirán para seguir concientizándose en temas de seguridad y cementar las redes que abrirán las puertas a los jóvenes que sueñan con entrar al mundo del deporte de alto rendimiento.

Entre otros, no visitará la tricampeona argentina Agustina “Pica” Cerruti, el referente deportivo Fernando Miller y Hernán Vila, World Sailing Expert Coach (niveles 1, 2 & 3), entrenador del Equipo Olímpico Argentino de Vela desde 1992 y Coordinador de Juveniles y Desarrollo de la Federación Argentina de Yatching (FAY).

El evento forma parte del programa de los juegos olímpicos para la juventud (YOG, Youth Olympic Games) y ha sido diseñado para aprovechar las oportunidades de trabajar los talentos desde una edad temprana, formando una base sólida que luego deberá verse acompañada de recursos y entrenamiento para que los junior y juveniles con más aptitudes logren competir en las disciplinas olímpicas.

Desde los inicios del kiteboarding en Mendoza, allá por el 2007, la provincia no ha dejado de destacarse y producir riders de alto nivel, como Rodrigo Romero, Ivo Pionetti, Germán Decurgez y Patricia Lucero, todos ellos ganadores de importantes competencias a nivel nacional e internacional.

Además de la calidad deportiva, el deporte ha dado origen a un polo de emprendedores que buscan satisfacer las necesidades locales con productos y servicios de alta calidad.

Así, Mendoza cuenta con las reconocidas tablas Shakka, con instructores certificados de primer nivel y un semillero de jóvenes talentos que prometen seguir sumando motivos para que la provincia se sienta orgullosa de ser una sociedad que prioriza el deporte.

Un gran deportista no se hace de la noche a la mañana; es el resultado de un proceso. El mundo, cada vez más, entiende que este desarrollo es mejor si empieza tempranamente. Tanto la preparación física como la técnica requieren de un trabajo sistemático.

La clínica de marzo está encuadrada dentro de esta visión que Argentina comenzó a adoptar a partir de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La Asociación Mendocina de Kite (AMK) espera con ansias aprender de estas grandes figuras que visitarán nuestra provincia. También esperamos que esta gran oportunidad de tener los ojos del país (y, en cierta forma, del mundo) sobre nuestro Dique Potrerillos (sede del encuentro), sea el impulso que lleve, finalmente, a que se reconozca la importancia del kiteboarding en la provincia y la necesidad de contar con un lugar propio.

Hoy somos un semillero, donde chicos de entre 12 y 16 años entrenan en las peligrosas condiciones que supone no contar con un lugar que nos permita el uso exclusivo del sector de costa que necesitamos para entrar y salir del agua y la infraestructura necesaria para navegar en forma segura. Esperamos que esta clínica de altísimo nivel atraiga la mirada sobre la necesidad urgente de ordenar los espejos de agua para seguridad de deportistas y no deportistas. Con más de 300 riders y como el deporte de mayor crecimiento en nuestros contados diques, la decisión no puede esperar.

Algunos logros de riders mendocinos a nivel nacional e internacional:

Recientemente 3 chicos de Mendoza (Andrés Michelin, Joaco Mir, Brunella Sasso de 15, 14 y 15 años) estuvieron seleccionados y concentrados 7 días en el ENAR (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) por el equipo de los Biguás, representantes juveniles olímpicos.

Preselectivos olimpiadas juveniles. De Mendoza, Gastón Nievas obtuvo el 4° puesto e Ignacio Ortiz el 5° – Entrenador: Oski Nievas.

Rodrigo Romero: Medalla de Oro en los Juegos de Playa Las Grutas 2016. 1° puesto en freestyle y 2° puesto race en Córdoba Kiter, Los Molinos 2017, Córdoba. 1° puesto en freestyle y 2° puesto race en Villa La Angostura 2017. 2° puesto Hydrofoil Juegos de playa Santa Fé 2017. 1° puesto en freestyle y race en Chile, Corralco 2018.

Patricia Lucero: 4to puesto en los Juegos de Playa 2017. 1° puesto slalom femenino. 3° puesto en Freestyle Femenino Kite Girl Chile 2019. Entrenador: Oski Nievas.

Ivo Pionetti: 1° puesto en Snow Kite Fest Ski ski race y freestyle (2017/2019). 1° puesto Kite Foil Patagonia Tour 2018 - 3° puesto Big Air y Freestyle Tour Patagónico 2018. -1° Race Córdoba Kiter 2018.

Germán Decurgez: Ganador del Mejor Truco, Big Air y Freestyle Pro - Wachau Potrerrillos, Mendoza 2014 y Córdoba, Potrero de Garay 2012.