Crónica de un israelí mendocino

Sergio Kalik tiene 60 años, vivía en calle Córdoba y Salta en la ciudad de Mendoza. Se llevó un apodo mendocino:Palillo le decimos sus amigos. A los 12 años toda su familia se fue a vivir a Israel. Ahora es ingeniero, casado y tiene tres hijos varones.

Desde las siete de la mañana del día de hoy me empezaron a llegar estos mensajes por Wathsapp.

7:06 Pibes, estamos casi en guerra todo el país.

7:09 Cientos de raquetas (así le llama a los misiles) siguen lanzando desde la franja de Gaza, en estos últimos días, ayer y ahora.

7:10 Cayeron en Ashkelon y Shderot son ciudades que limitan con Gaza.

7:13 Hamas trata de ganarse la opinión pública de Jerusalem y que Judea y Samaria se pongan en su favor, después que la OLP anuló las elecciones. Abu Mazen las anuló por miedo a perder las elecciones.

7:17 En estas 24 horas y ahora mismo siguen lanzando raquetas (proyectiles o misiles).

7:45 70 raquetas en la última media hora casi todas en la ciudad de Ashkelon.

7:50 En el sur de Israel viven así, hace 20 años, desde que salimos y entregamos a los palestinos Gaza:cada casa o departamento construye un cuarto de refugio por ley, lo mínimo 9 metros cuadrados de hormigón armado, puerta y ventana de acero. El que entra al refugio en segundos, casi seguro que no le pasa nada.

7:55 En esta aplicación vas a poder ver en vivo cuantas raquetas explotan por minutos en Israel.

8:06 Israel no quiere entrar y conquistar Gaza, y encima mantenerla. Morirán demasiados.

8:08 No sé si la solución final es darle un país en Judea, Samaria y Gaza.

8:09 Los iraníes siguen manteniéndolos dándoles armamentos.

8:13 Acá hay mucho que lo que se organizó en la franja de Gaza con Hamas, ocurra también en Judea y Samaria.

8:14 Israel estaría todo el tiempo con un cuchillo en la garganta.

8:14 El aeropuerto internacional amenazado por Hamas.

8:18 Mi hijo Dor está en la Fuerza Aérea.

8:19 Nos van a atacar en los medios por defendernos. Siempre mueren inocentes.

8:20 Mi tercer hijo, Ran, es oficial de Artillería.

8:23 En la última guerra de Gaza un compañero suyo tuvo un equívoco y tiraron un misil que cayó en una escuela.

8:25 Bueno pibe, me voy a tomar una siesta mendocina, me lesioné jugando al fútbol y por la forma en que camino me hace recordar a Maradona. Chau por ahora.

15:22 Acaban de lanzar 100 raquetas a Tel Aviv y ciudades satélites de Tel Aviv.

15:23 Si bombardeamos Gaza hay que tratar de no matar inocentes.

15:24 Estaba con Liad (su hijo mayor) tomando un café cerca de Natania y de mi casa. Cuando salgo para el norte a mi casa vi los proyectiles en el cielo como fuegos artificiales. Ellos (supongo su hijo y alguien) entraron a un refugio.

15:26 Una raqueta (un proyectil) le pegó a un micro.

15:31 Veo una filmación por el celular, yo lo vi al proyectil desde lejos. ¡Qué rápido se filma y se pasa por todo el mundo!

15:33 En dos días tres muertos y decenas de heridos (por supuesto que habla del lado de Israel).

15:34 Mi hijo estaba jugando al Básquet en el Yarkon (río de Israel) y todos los bares y restaurantes cerraron en 10 minutos.

15:35 El sistema de casco de hierro detecta y le pega a las raquetas (proyectiles) en el aire pero no logra una efectividad del 100 %.

15:39 Una raqueta explotó en un departamento en Rishon Le Tzion y murió una mujer de 50 años.

15:40 Cerraron el aeropuerto internacional Ben Gurión.

15:42 medio Israel en refugios. Mañana no se trabaja y las escuelas permanecerán cerradas desde Tel Aviv y para todo el sur.

15:43 Al lado del micro (donde cayó un proyectil) 4 heridos en mal estado.

15:47 No queremos la guerra, nosotros somos judíos, nosotros tratamos de no matar a civiles inocentes.

15:49 Ellos mandan misiles a cualquier parte para matar a quien sea.

15:50 Son capaces de mandar chicos a los cuarteles o a lugares que ellos saben que el ejército israelí va a atacar. Después sacan fotos y los mandan a los medios internacionales

15:52 Ellos ponen bombas, armas y cuarteles debajo de escuelas, hospitales y mezquitas.

15:53 Y así tratan de poner a los medios internacionales contra nosotros.

15:54 Los líderes de Hamas están en túneles, debajo tierra, es como un hormiguero.

16:04 Parece que no hay otro remedio que la guerra, pero ello costará muchos muertos de nuestro lado, son nuestros hijos.

16:12 Israel pasó un mensaje a Gaza:evacuar cuatro edificios porque los va a demoler esta noche.

16:13 La idea es presionar sin matar. Dejamos a esta gente sin casa para que ellos presionen a los líderes de Hamas.

16:30 Nosotros pedimos que evacúen y bombardeamos edificios vacíos.

16:31 Ellos mandan misiles para todas las ciudades al centro de Israel para matar lo que más puedan.

16:31 La suerte nuestra es el sistema de defensa casco de acero. Si no tendríamos ahora decenas de heridos.

16:33 Les dimos a los palestinos la franja de Gaza, Judea y Samaria:¿por qué no invierten en vivir, prosperar, traer turismo y educar a sus hijos?

16:34 Siguen educando a matar y odiar a los judíos.

16:37 Por todo lo que hacen, incluso lo dicen, ellos no quieren la paz y desean mandarnos a nadar al Mediterráneo.

16:57 En Lod, ciudad mixta de árabes y judíos, los árabes salen a la calle gritando con sangre y fuego:Rescatemos a palestina. Y los judíos están encerrados en sus casas.

16:58 Acá vemos (otra filmación) a judíos que atacan a árabes en Acre. Esto no se calmará tan rápido.

17:02 Irán mantiene al terrorismo en todo Medio Oriente.

Los mensajes siguen llegando pero los debo cortar para enviar esta noticia al diario Los Andes.

Mendoza, 11 de mayo de 2021