“Soy tuerto y la aplicación Mi Argentina no me válida”, la denuncia del experto en ciberseguridad Julio López

El especialista en ciberseguridad Julio Ernesto López denunció en las redes sociales que la aplicación “Mi Argentina” lo discriminó al momento de hacer la validación de seguridad de identidad.

El columnista del canal TN explicó que al momento de tomar los datos biométricos del usuario, la app no le permite realizar dicho proceso a aquellas personas que poseen algún rasgo distinto del estereotipo.

En concreto, López no tiene su ojo izquierdo motivo por el cual la herramienta arroja error cada vez que intenta tomarse la foto para la carga de los datos faciales.

“Soy tuerto y la aplicación Mi Argentina no me valida. Y son inclusivos! No lo puedo creer”, lanzó con indignación el experto en Twitter.

Si bien la identificación biométrica con fotos en la app gubernamental está bajo el paraguas de la ley 17.671 y su reglamentación decreto 1501/09, muchos miran con recelo la sesión de datos personales al Estado.

De hecho, “Mi Argentina” es una de las herramientas más usadas por los ciudadanos sobre todo desde el advenimiento de la pandemia.